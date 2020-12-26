Финалист "Холостячки" рассказал о жизни после шоу: замуж хочет пол страны

Реалити-шоу "Холостячка" завершилось 18 декабря, когда главная героиня выбирала между финалистами проекта. Девушка ушла с Александром Эллертом, отвергнув при этом Алексея Тригубенко. Последний признался, что сначала расстроился из-за такого результата шоу, но впоследствии изменил свои взгляды. О том, что с Алексеем Тригубенко произошло после окончания проекта, он рассказал на своей странице в Instagram.

Участник шоу признался, что для него теперь намного более важно найти любовь, которая примет его таким, какой он есть. По окончанию проекта он переживал, что после отказа он более не будет нравиться девушкам, так как не имеет большого творческого потенциала и считает себя скучным. Но через некоторое время участник шоу понял, что на самом деле есть много женщин, которым нравятся именно такие мужчины. Сейчас Алексей принял позицию, при которой не планирует никому ничего доказывать.

"Как сложилась моя жизнь после проекта? У меня началась безумная жизнь, стало гораздо ярче, интереснее и многограннее. Я понял, что нужно жить на максимум, потому что знаю, если работать, то только на максимум, если отдыхать – отдыхать на максимум, если любить, то любить максимально сильно!" – рассказал Алексей Тригубенко.

Также мужчина признался, что раньше для него было важно чье-то признание и мнение со стороны. Но впоследствии он понял, что нужно изменить фокус. И теперь для Алексея основными приоритетами в жизни является личностный рост и любовь.

"В моей жизни появилась наполненность, я начал больше думать о том, что я чувствую и чего хочу на самом деле. Я благодарен проекту "Холостячка" за то, что именно в телевизионном реалити смог сместить акценты в нужном направлении, которые меняют мою жизнь в лучшую сторону!" – подытожил бизнесмен.

Алексей Тригубенко и телеведущий Григорий Решетник (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

В комментариях под публикацией поклонники шоу стали писать, что на самом деле Алексей очень интересен женщинам и достоин теплых чувств:

Половина Украины готова выйти замуж за вас! Вы мой фаворит с первого взгляда ;)) на шоу.

Алексей, Вы достойны любви, и Вы обязательно встретите своего человека в нужное время и в нужном месте.

Каждая сидит и думает: "блин мне бы такого Мужа". Да, Леша очень-очень хороший человек, кому-то повезет. Алексей тебе желаю счастья и найти хорошего человека по жизни.

Самый идеальный "холостяк".

Ты обязательно найдешь именно ту, которая сделает тебя счастливым!!!

Скриншоты (instagram.com/aleksey_trygubenko)

Отметим, что выбор Ксении Мишиной вызвал много пересудов и волну хейта, на которую недавно ответил Александр Эллерт, победитель шоу "Холостячка".

Ранее украинская астролог также дала прогноз отношениям Ксении и Александра.