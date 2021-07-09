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Эти формы! Кайли Дженнер в платье с голыми ягодицами покорила сеть

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США, Пятница 09 июля 2021 17:17
Эти формы! Кайли Дженнер в платье с голыми ягодицами покорила сеть Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер знает, что поклонники обожают ее фигуру. А потому старается максимально подчеркивать формы с помощью одежды. Порой - в прямом смысле.

Так, "голые" платья в гардеробе Кайли не переводятся, и новое из них покорило фанатов своей оригинальностью.

Похоже, Кайли собралась провести вечер на светской тусовке. Так как подобрала наряд, продуманный от и до. Девушка позирует перед выходом из дома в сером облегающем платье, дополненном полупрозрачными черными вставками. В частности, "голые" участки расположены как раз на ягодицах. Под платьем видно тонкую полосу бикини. Молодая мама и одна из самых богатых девушек планеты сделала несколько кадров, чтобы ее фигура не осталась незамеченной никем.

Эти формы! Кайли Дженнер в платье с голыми ягодицами покорила сетьЭти формы! Кайли Дженнер в платье с голыми ягодицами покорила сеть

Кайли Дженнер в новом платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ она разбавила стильными деталями: в руках Кайли держит очаровательную сумочку-клатч, а также прихватила очки, функция которых давно стала подчеркивать статус, а не просто защищать от UV-лучей. Также бизнесвумен надела модный браслет на верхнюю часть руки и несколько колец на пальцы. Выглядела она, словно собралась на красную дорожку. И поклонники оценили старания своей любимицы, поставив ей около 8 миллионов лайков.

Напомним, Кайли Дженнер недавно вновь сошлась с экс-возлюбленным и отцом своей дочери Трэвисом Скоттом.

В то же время в сети обсуждают новую версию развода Ким Кардашьян и Канье Уэста.

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