Эти формы! Кайли Дженнер в платье с голыми ягодицами покорила сеть

Так, "голые" платья в гардеробе Кайли не переводятся, и новое из них покорило фанатов своей оригинальностью.

Похоже, Кайли собралась провести вечер на светской тусовке. Так как подобрала наряд, продуманный от и до. Девушка позирует перед выходом из дома в сером облегающем платье, дополненном полупрозрачными черными вставками. В частности, "голые" участки расположены как раз на ягодицах. Под платьем видно тонкую полосу бикини. Молодая мама и одна из самых богатых девушек планеты сделала несколько кадров, чтобы ее фигура не осталась незамеченной никем.

Кайли Дженнер в новом платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ она разбавила стильными деталями: в руках Кайли держит очаровательную сумочку-клатч, а также прихватила очки, функция которых давно стала подчеркивать статус, а не просто защищать от UV-лучей. Также бизнесвумен надела модный браслет на верхнюю часть руки и несколько колец на пальцы. Выглядела она, словно собралась на красную дорожку. И поклонники оценили старания своей любимицы, поставив ей около 8 миллионов лайков.