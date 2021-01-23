А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк
Екатерина Кухар наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах. Прима-балерина вначале отдохнула на одном из островов, а теперь перебралась на другой – изучить местные достопримечательности и увидеть этот райский уголок Земли во всей его красе и со всех сторон. Судья Танцев со звездами не устояла и показала поклонникам снимок в откровенном кружевном бикини на фоне экзотических пейзажей.
На личной странице в Instagram Екатерина опубликовала горячее фото под душем прямо на пляже. На ней – крошечный купальник бикини изумрудного цвета с кружевными вставками, больше напоминающий изысканное и сексапильное белье.
"Наполниться энергией", - пояснила под снимком прима-балерина.
Катерина Кухар понежилась под душем на пляже (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники оценили горячий кадр и отметили стройные длинные ноги звезды, сравнив ее с Лесей Никитюк.
- А вот и фривольности
- Наш Черный Лебедь Катенька
- Красуня
- Какое фото!
- Ты такая утонченная, как лебедушка
- Как форофоровая статуэточка, а купальник...слов нет...
- Никитюк позавидует таким длинным ногам
- Прекрасная Дюймовочка украсила райский уголок своим присутствием и сделала его ещё Прекраснее
- Такой шикарный купальник может быть прекрасен только на Леди Екатерине!
- Огонь и тепло дарит такое фото
Напомним, что ранее Санта Димопулос, которая также с семьей облюбовала Мальдивские острова, встретилась с Екатериной Кухар на отдыхе. Их дети заметно подружились, а взрослые устроили групповой фотосет на пляже.