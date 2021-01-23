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А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк

Новина українською → Мальдивы, Суббота 23 января 2021 10:37
А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк Катерина Кухар (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Екатерина Кухар наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах. Прима-балерина вначале отдохнула на одном из островов, а теперь перебралась на другой – изучить местные достопримечательности и увидеть этот райский уголок Земли во всей его красе и со всех сторон. Судья Танцев со звездами не устояла и показала поклонникам снимок в откровенном кружевном бикини на фоне экзотических пейзажей.

На личной странице в Instagram Екатерина опубликовала горячее фото под душем прямо на пляже. На ней – крошечный купальник бикини изумрудного цвета с кружевными вставками, больше напоминающий изысканное и сексапильное белье.

"Наполниться энергией", - пояснила под снимком прима-балерина.

А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк

А вот и фривольности: Кухар в откровенном кружевном бикини составила конкуренцию Никитюк

Катерина Кухар понежилась под душем на пляже (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники оценили горячий кадр и отметили стройные длинные ноги звезды, сравнив ее с Лесей Никитюк.

  • А вот и фривольности
  • Наш Черный Лебедь Катенька
  • Красуня
  • Какое фото!
  • Ты такая утонченная, как лебедушка
  • Как форофоровая статуэточка, а купальник...слов нет...
  • Никитюк позавидует таким длинным ногам
  • Прекрасная Дюймовочка украсила райский уголок своим присутствием и сделала его ещё Прекраснее
  • Такой шикарный купальник может быть прекрасен только на Леди Екатерине!
  • Огонь и тепло дарит такое фото

Напомним, что ранее Санта Димопулос, которая также с семьей облюбовала Мальдивские острова, встретилась с Екатериной Кухар на отдыхе. Их дети заметно подружились, а взрослые устроили групповой фотосет на пляже.

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