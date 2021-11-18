Гарри Стайлз - икона агендерной моды: 10 самых провокационных образов певца

Британский певец и актер Гарри Стайлз известен своим экстравагантным стилем . Но в последнее время его луки носят выраженный агендерный характер . 27-летний исполнитель любит наряжаться в платья, балетные пачки, колготки и дополнять мужские луки девичьими аксессурами.

При этом артист не собирается совершать каминг-аут. Как известно, с января этого года он встречается с актрисой Оливией Уайльд. Правда, пара старается не афишировать свои отношения и не комментирует их развитие. Влюбленные познакомились на съемках фильма "Не волнуйся, дорогая", режиссером которого выступила американская актриса.

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

"Мне нравится бросать вызов себе и делать что-то необычное, и кинематограф определенно является тем, что наиболее далеко от моей зоны комфорта. Я пришел из музыки, и там в некоторой степени я нахожусь в своей зоне комфорта. Но в кино я новичок. Я чувствую, что многому научился, а вся жизнь - это обучение", - рассуждает Гарри.

Гарри Стайлз в новой съемке (фото: instagram.com/dazed)