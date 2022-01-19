Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили

Всемирно известный французский актер Гаспар Ульель, который запомнился не только своими ролями, но и модельными работами – Гаспар был лицом модного дома Шанель, трагически скончался на 37 году жизни.

Как сообщает bfmtv.com, актера нашли без сознания с черепно-мозговой травмой, Гаспар столкнулся с другим лыжником. Актера срочно доставили в госпиталь, но спасти мужчину не удалось: он скончался, не приходя в сознание.

Актер получил серьезную травму во время катания на горных лыжах на курорте Ла-Розьер в Альпах 18 января.

Актер считался одним из самых красивых французов (фото: instagram.com/gaspard_ulliel)

Гаспар Ульель: самые знаменитые фильмы, которые полюбились зрителям

Долгая помолвка

Первая мировая война. Пять французских солдатов оказываются под трибуналом, их обвиняют в том, что они намеренно нанесли себе увечия, боясь утренней атаки. Солдаты приговорены к смерти, их оставляютт на нейтральной полосе между двумя линиями фронта, после чего о них ничего не известно.

Жена одного из героев, Матильда, отказывается верить, что ее любимый умер, она проводит собственное расследование, в попытках узнать, что же произошло на самом деле.

Ганнибал: Восхождение

Начало пути самого умного и хитрого маньяка на все времена. Парню было всего шесть лет, когда на его глазах была убита вся его семья. Позже он переезжает во Францию, а затем и в США, где получает блестящее образование психиатра.

Казалось бы, с такими талантами и привилегиями его ждет успешная и счастливая жизнь! Да, если бы не жажда мести за жестокое убийство семьи, которая все больше разговарется в мужчине...

Сен-Лоран. Стиль – это я

Фильм, посвященные всемирно известному дизайнеру Ив Сен-Лорану. Это имя знакомо каждому, даже тем, кто далек от мира моды!

Фильм изображает личность великого кутюрье в реалистических тонах, сюжет построен на воспоминаниях Лорана: не обошлось без алкоголя, наркотиков и, конечно, любви. Несмотря на блестящую карьеру, успех и славу, как оказалось, талантливый человек с сигарой... был невероятно одиноким.

Это всего лишь конец света

Успешный писатель Луи возвращается навестить мать и родных в свой родной дом, который сам же покинул 12 лет назад. Тогда талантливому и легко ранимому молодому человеку было слишком сложно ужиться с эгоцентричной матерью и не понимающими его родственниками.

Несмотря на опасения мужчины, здесь его ждут и любят. Но, как оказывается, он приехал не просто так – у него есть тайна, и надолго в родных краях он не задержится.

Соблазн

Сибил всегда мечтала изучать психологию, так что работа практикующим психологом принесла ей признание и множество благодарных пациентов.

Желая сделать в своей карьере паузу, чтобы выпустить собственную книгу, Сибил сводит практику к нулю. Именно в этот момент к ней обращается девушка по имени Марго и умоляет срочно ее принять. Пожалев отчаянную девушку, Сибил соглашается,даже не подозревая, что эта встреча изменит ее жизнь навсегда.