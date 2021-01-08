Только не оленя: Слава Каминская в красном костюме попросила у Деда Мороза встречу с тем самым

Слава Каминская не афиширует свою личную жизнь. Поклонники певицы не знают, есть ли кто-то у их любимицы после развода с мужем Эдгаром Каминским.

Недавно она выставила совместные фото с эксом, подписав их в духе "вчера не мой, сегодня опять мой".

Но, судя по посту, которым Слава поделилась в своем микроблоге, она все еще находится в ожидании встречи с тем самым, единственным. Она стоит возле шикарно наряженной елки, в красном спортивном костюме, вокруг полно подарков, но Славе нужно кое-что другое. Певица процитировала свой пост смешным стихом - обращением к Деду Морозу.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Я пишу письмо Деду Морозу

Под красного сухого бокал.

Заранее пишу, чтоб не поздно,

И чтоб он его прочитал.

Дед Мороз, дорогой, уважаемый,

Который год я прошу об одном,

Скромном и женском желании,

Пришли наконец-то "ЕГО".

Честного, умного, доброго,

Чтоб срок годности не подвел,

Гвозди забить способного,

Не в голову мне, а в стол.

Чтоб опереться мне можно было

О сильное мужское плечо,

Чтоб на просьбу о помощи

Не делал лицо кирпичом.

Чтоб слова его что-то значили,

Не просто набор из букв.

Чтоб сильный снаружи и мужественный,

А в душе немножко каблук.

Внешность богов древнегреческих

Не нужна! Лишь бы мне подходил.

Прошу тебя по-человечески,

Дед Мороз! Не подведи!

Но ты, склеротик и старикашка,

По голове тебе твоей палкой.

Опять пришлешь мне оленя с упряжки,

И то, того, что не жалко!", - певица отметила автора этих строк, добавив, что это гениально.

Поклонники стали гадать, значит ли это, что Слава ждет встречи с любимым или ей просто стало смешно с таких строк - и захотелось поддержать подругу, которая это написала.

Ранее Слава Каминская в интервью известному глянцу рассказала о разводе с мужем. Певица призналась, что период был нелегким, но ей удалось выйти из него полностью другим человеком, но с прежней верой в любовь.