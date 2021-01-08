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Только не оленя: Слава Каминская в красном костюме попросила у Деда Мороза встречу с тем самым

Автор: Lite

Слава Каминская не афиширует свою личную жизнь. Поклонники певицы не знают, есть ли кто-то у их любимицы после развода с мужем Эдгаром Каминским.

Недавно она выставила совместные фото с эксом, подписав их в духе "вчера не мой, сегодня опять мой".

Но, судя по посту, которым Слава поделилась в своем микроблоге, она все еще находится в ожидании встречи с тем самым, единственным. Она стоит возле шикарно наряженной елки, в красном спортивном костюме, вокруг полно подарков, но Славе нужно кое-что другое. Певица процитировала свой пост смешным стихом - обращением к Деду Морозу.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Я пишу письмо Деду Морозу
Под красного сухого бокал.
Заранее пишу, чтоб не поздно,
И чтоб он его прочитал.

Дед Мороз, дорогой, уважаемый,
Который год я прошу об одном,
Скромном и женском желании,
Пришли наконец-то "ЕГО".

Честного, умного, доброго,
Чтоб срок годности не подвел,
Гвозди забить способного,
Не в голову мне, а в стол.

Чтоб опереться мне можно было
О сильное мужское плечо,
Чтоб на просьбу о помощи
Не делал лицо кирпичом.

Чтоб слова его что-то значили,
Не просто набор из букв.
Чтоб сильный снаружи и мужественный,
А в душе немножко каблук.

Внешность богов древнегреческих
Не нужна! Лишь бы мне подходил.
Прошу тебя по-человечески,
Дед Мороз! Не подведи!

Но ты, склеротик и старикашка,
По голове тебе твоей палкой.
Опять пришлешь мне оленя с упряжки,
И то, того, что не жалко!", - певица отметила автора этих строк, добавив, что это гениально.

Поклонники стали гадать, значит ли это, что Слава ждет встречи с любимым или ей просто стало смешно с таких строк - и захотелось поддержать подругу, которая это написала.

Ранее Слава Каминская в интервью известному глянцу рассказала о разводе с мужем. Певица призналась, что период был нелегким, но ей удалось выйти из него полностью другим человеком, но с прежней верой в любовь.

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Новости Украины певецСлава Каминская