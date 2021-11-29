"Гипнотически красивая": Осадчая в наряде за 58 500 грн. сразила наповал на "Танцах со звездами 2021"
Катя Осадчая активно работает и не засиживается в декрете, а свободное время проводит с любимыми сыновьями.
Так, она только прилетела из Абу-Даби и тут же отправилась на финал "Танцев со звездами 2021", где стала ведущей балкона. Семейный подряд Осадчая-Горбунов вновь оказался на одной съемочной площадке. Супруги не удержались от красочных общих фото.
Катя опубликовала серию снимков с главного паркета страны в Instagam.
Она блистала в белоснежном платье бренда Innocentia от салона NOVIAS. Стоимость наряда с огромным цветком, открытыми плечами, высоким разрезом и длинным шлейфом - 58 500 грн.
Катя дополнила образ золотыми открытыми босоножками с тонкими ремешками и утонченным ожерельем из камней. В ушах – аккуратные маленькие серьги в виде порхающих бабочек. На запястье – тонкие изящные браслеты. Гладко уложенные волосы и макияж в естественных тонах довершили ее вечерний образ.
Скриншот (novias.ua)
"Яскравий і дуже емоційний фінал Танців з зірками. Радість, сльози, емоції. Переможця обрано, вітаємо Артура Логая та Ганну Креліну - під вашими ногами паркет горів!" – написала Катя под постом с красочными снимками.
Юрий также запостил парочку кадров с любимой женой, которая блистала на съемочнной площадке.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов блистали на финале "Танцев со звездами 2021" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Чудово вчора попрацювали! 8 сезон "Танців з зірками" став історією! Чекаємо на новий сезон!" – отметил Юрий под эффектным фото.
Подписчики звездной пары искупали их в комплиментах.
- Неймовірно красива пара. У Каті дуже красивий образ. Сукня гіпнотично красива
- Прекрасные
- Какая вы красивая пара!
- Чудесная пара
- Очень красивые
- Какие вы класные
Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила фигурой в шортах и топе на пляже.