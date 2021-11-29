"Гипнотически красивая": Осадчая в наряде за 58 500 грн. сразила наповал на "Танцах со звездами 2021"

Катя Осадчая активно работает и не засиживается в декрете, а свободное время проводит с любимыми сыновьями.

Так, она только прилетела из Абу-Даби и тут же отправилась на финал "Танцев со звездами 2021", где стала ведущей балкона. Семейный подряд Осадчая-Горбунов вновь оказался на одной съемочной площадке. Супруги не удержались от красочных общих фото.