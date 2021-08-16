С глаз долой: Дженнифер Лопес отписалась от экс-жениха Алекса Родригеса и удалила общие фото

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес долго казались идеальной парой. И даже после объявления о разрыве сумели сохранить хорошие отношения. Певица заявила, что они решили остаться друзьями, без скандалов и лишних страстей. После этого они еще публиковали общие фото, а также пару раз встречались на ужин. Но похоже, теперь Дженнифер решила окончательно прекратить любое общение с бывшим.

В минувшие выходные Дженнифер Лопес удалила все совместные фотографии и видео с Алексом Родригесом на своей странице в Instagram. А также отписалась от экс-возлюбленного. Теперь уже точно можно говорить об окончательном и бесповоротном расставании.

Дженнифер Лопес и Алекс Родигес (фото: instagram.com/arod)

Вполне возможно, что певица сделала это ради своего многообещающего нового романа. Сразу после расставания с Алексом Джей Ло начала отношения с Беном, с которым 17 лет назад уже пыталась строить семью.

К слову, сам Алекс Родригес пока еще подписан на бывшую возлюбленную в Instagram и общие фото с ней не удалял. Хотя сам он, по слухам, был неверен Лопес, с чего и начались конфликты в паре. Недавно он бейсболиста заметили в компании неизвестной блондинки во время отдыха в Монако.