ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глаз не отвести: Дженнифер Лопес в кожаных лосинах и топе завела жаркими танцами

Новина українською → Понедельник 14 декабря 2020 21:42
Глаз не отвести: Дженнифер Лопес в кожаных лосинах и топе завела жаркими танцами Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольвия Агаркова

Дженнифер Лопес из раза в раз поражает пластичностью, грацией, неувядающей красотой и идеально подтянутым телом. Сложно представить, что этой знойной красавице 51 год, ведь время совсем не властно над ней! Невзирая на тотальную занятость и множество съемок и новых проектов, певица и актриса находит время порадовать поклонников зажигательными треками и домашними записями – звезда запустила в сети танцевальный челлендж под хэштегом #MorningEveningChallenge в поддержку новой композиции "In The Morning". В Instagram знаменитость показала видео с горячими танцами для своего флешмоба, где продемонстрировала нежный утренний и откровенно сексуальный вечерний образы.

Джей Ло можно увидеть в уютной шелковой домашней пижаме и без макияжа, с собрными в высокий пучок волосами, она танцует в саду в такт припеву своего трека.

Затем удобный домашний образ меняется эффектным вечерним луком – звезда во всеоружии с ярким макияжем в кожаных лосинах и черной шифоновой блузке-топе двигает покатыми бедрами, демонстрируя пластичность. В конце видео муж звезды, Алекс Родригез уносит ее на руках прямо из кадра.

Последний эпизод особенно понравился поклонникам поп-дивы. Они отметили в комментариях, что реакция Алекса их умилила и растрогала.

Напомним, что ранее Джей Ло продемонстрировала трендовые образы этой зимы в эффектном фотосете. Она оригинально прорекламировала свою коллекцию демисезонной обуви.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дженнифер Лопес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Работу ресторанов в Украине продлили на час. Новогодняя ночь - исключение
РБК-Украинаинформационное агентство Работу ресторанов в Украине продлили на час. Новогодняя ночь - исключение