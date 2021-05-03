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Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 11:19
Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Василиса Фролова 7 марта впервые стала мамой. 43-летняя ведущая родила сыночка Родиона и раскрыла главную интригу: рассказала, кто же отец малыша. Им оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец. Ведущая не суеверная, поэтому вскоре после появления крохи на свет явила его публике и смело показывает личико сыночка, умиляя сетевую публику. В честь пасхальных праздников Василиса опубликовала очаровательный кадр с Родионом в главной роли.

На фото, размещенном знаменитостью в Instagram, мальчика оригинально запеленали и уложили на теплую и пушистую овчину.

Родион прижал поближе к себе крохотные ручки и ножки и со всей серьезностью смотрит вдаль мимо камеры.

"Святковий кошик", – подписала снимок сыночка звездная мама.

Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Василиса умилила праздничным фото Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Поклонники принялись делиться впечатлениями от милого кадра под постом. Многие отметили, что Родин похож на маму, на что сама Василиса возразила.

  • Какие же они все маленькие взрослые, как так получается именно вот в первые дни?
  • Какой симпатичный! Красавчик
  • Очень серьезный взгляд у маленького мужчины. Он что-то знает
  • Очень похож на маму!
  • Какое милое фото, глаз не отвести
  • Такие глаза!
  • Серьезный парень
  • Такой классный
  • Вселенская нежность
  • Сладкий какой наш малыш
  • Такой лапусик

В разделе "сторис" ведущая показала еще одним снимок из этой же фотосессии. Родин лежит в плетеном из прутьев гнезде на уютной и теплой овчине и льняной темной простынке.

Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Василиса поделилась атмосферным кадром с сыночком в главной роли (фото: instagram.com/vasyafrolova)

К слову, Фролова впервые показала лицо сыночка, когда ему исполнился месяц и умилила снимком малыша в костюме Микки Мауса.

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