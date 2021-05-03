Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Василиса Фролова 7 марта впервые стала мамой. 43-летняя ведущая родила сыночка Родиона и раскрыла главную интригу: рассказала, кто же отец малыша. Им оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец. Ведущая не суеверная, поэтому вскоре после появления крохи на свет явила его публике и смело показывает личико сыночка, умиляя сетевую публику. В честь пасхальных праздников Василиса опубликовала очаровательный кадр с Родионом в главной роли.

На фото, размещенном знаменитостью в Instagram , мальчика оригинально запеленали и уложили на теплую и пушистую овчину.

Родион прижал поближе к себе крохотные ручки и ножки и со всей серьезностью смотрит вдаль мимо камеры.

"Святковий кошик", – подписала снимок сыночка звездная мама.

Василиса умилила праздничным фото Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Поклонники принялись делиться впечатлениями от милого кадра под постом. Многие отметили, что Родин похож на маму, на что сама Василиса возразила.

Какие же они все маленькие взрослые, как так получается именно вот в первые дни?

Какой симпатичный! Красавчик

Очень серьезный взгляд у маленького мужчины. Он что-то знает

Очень похож на маму!

Какое милое фото, глаз не отвести

Такие глаза!

Серьезный парень

Такой классный

Вселенская нежность

Сладкий какой наш малыш

Такой лапусик

В разделе "сторис" ведущая показала еще одним снимок из этой же фотосессии. Родин лежит в плетеном из прутьев гнезде на уютной и теплой овчине и льняной темной простынке.

Василиса поделилась атмосферным кадром с сыночком в главной роли (фото: instagram.com/vasyafrolova)