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Глаза печальные: "постельные" фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сети

Новина українською →
Воскресенье 11 июля 2021 14:37
Глаза печальные: "постельные" фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сети Анна Богдан и Михаил Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Избранница 11-го "Холостяка" Михаила Заливако, победительница проекта Анна Богдан, которая уже живет вместе с любимым, часто делится в сети их совместными фото и подробностями отношений. Так, девушка показала забавные кадры, как они с бойфрендом дурачатся на кровати. Однако они вызвали беспокойство у некоторых подписчиков.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram Богдан.

На снимках одетая в джинсы и белый топ Анна лежит на застеленной постели, задрав ноги вверхи и принимая смешные позы. Михаил же сидит на краю кровати, улыбаясь на камеру.

"А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более взбалмошный?" - подписала снимки возлюбленная Холостяка.

Глаза печальные: &quot;постельные&quot; фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сетиГлаза печальные: &quot;постельные&quot; фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сетиГлаза печальные: &quot;постельные&quot; фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сети

Анна Богдан и Михаил Заливако подурачились в кровати (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Однако публикация вызвала бурные споры среди пользователей сети - многие отметили, что Заливако на фото выглядит грустным и уставшим и улыбается как-то вымученно. Хотя было и немало позитивных комментариев.

  • Такое впечатление исходя из всех фото и видео, что Мишу заставляют это все делать. Его улыбка натянута, глаза печальные. Аня его просто утомила
  • Миша моргни, если тебя заставляют
  • Уставший паренёк с нестиранными носками
  • Что ж ты Мишка голову повесил?
  • Миша явно специально такой вид сделал, а все сразу, что он устал и несчастлив решили, уверена все отлично у них!
  • Миша, ты не устал?!
  • Миша что-то уставший. Одурачила ты его, Анечка
  • Таке враження, що Міша сам по собі, а Аня сама по собі!!!
  • По-моему, на этом фото дурачишься только ты
  • Бедный Миша
  • Миша замученный, жалеет уже, что с тобой связался
  • Бедный чувак!!! Видно реально, как она его уже заколебала, это вообще не его вариант! Беги!!!
  • Гарні фото, але Міші б більше бажання до фотографії
  • Мне тоже кажется, что Мишутка не в восторге. Улыбка как бы с надрывом....
  • Красивые

Напомним. ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан дала советы по питанию, которые помогли ей похудеть на 16 килограммов.

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