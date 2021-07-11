Глаза печальные: "постельные" фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сети
Избранница 11-го "Холостяка" Михаила Заливако, победительница проекта Анна Богдан, которая уже живет вместе с любимым, часто делится в сети их совместными фото и подробностями отношений. Так, девушка показала забавные кадры, как они с бойфрендом дурачатся на кровати. Однако они вызвали беспокойство у некоторых подписчиков.
Соответствующие фото были опубликованы в Instagram Богдан.
На снимках одетая в джинсы и белый топ Анна лежит на застеленной постели, задрав ноги вверхи и принимая смешные позы. Михаил же сидит на краю кровати, улыбаясь на камеру.
"А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более взбалмошный?" - подписала снимки возлюбленная Холостяка.
Анна Богдан и Михаил Заливако подурачились в кровати (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Однако публикация вызвала бурные споры среди пользователей сети - многие отметили, что Заливако на фото выглядит грустным и уставшим и улыбается как-то вымученно. Хотя было и немало позитивных комментариев.
- Такое впечатление исходя из всех фото и видео, что Мишу заставляют это все делать. Его улыбка натянута, глаза печальные. Аня его просто утомила
- Миша моргни, если тебя заставляют
- Уставший паренёк с нестиранными носками
- Что ж ты Мишка голову повесил?
- Миша явно специально такой вид сделал, а все сразу, что он устал и несчастлив решили, уверена все отлично у них!
- Миша, ты не устал?!
- Миша что-то уставший. Одурачила ты его, Анечка
- Таке враження, що Міша сам по собі, а Аня сама по собі!!!
- По-моему, на этом фото дурачишься только ты
- Бедный Миша
- Миша замученный, жалеет уже, что с тобой связался
- Бедный чувак!!! Видно реально, как она его уже заколебала, это вообще не его вариант! Беги!!!
- Гарні фото, але Міші б більше бажання до фотографії
- Мне тоже кажется, что Мишутка не в восторге. Улыбка как бы с надрывом....
- Красивые
Напомним. ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан дала советы по питанию, которые помогли ей похудеть на 16 килограммов.