Глаза печальные: "постельные" фото Богдан с Холостяком Заливако вызвали споры в сети

Избранница 11-го "Холостяка" Михаила Заливако, победительница проекта Анна Богдан, которая уже живет вместе с любимым, часто делится в сети их совместными фото и подробностями отношений. Так, девушка показала забавные кадры, как они с бойфрендом дурачатся на кровати. Однако они вызвали беспокойство у некоторых подписчиков.

На снимках одетая в джинсы и белый топ Анна лежит на застеленной постели, задрав ноги вверхи и принимая смешные позы. Михаил же сидит на краю кровати, улыбаясь на камеру.

"А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более взбалмошный?" - подписала снимки возлюбленная Холостяка.

Анна Богдан и Михаил Заливако подурачились в кровати (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Однако публикация вызвала бурные споры среди пользователей сети - многие отметили, что Заливако на фото выглядит грустным и уставшим и улыбается как-то вымученно. Хотя было и немало позитивных комментариев.