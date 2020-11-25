UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

А глаза влюбленные: Слава Каминская и Сергей Мельник взволновали фанатов своими горячими объятиями

Автор: Lite

Слава из НеАнгелов сделала провокационный пост

Слава Каминская из группы НеАнгелы влюблена и счастлива, правда, по ее же признанию, нового мужчину она планирует до последнего прятать от общественности. Вместе с тем она отметила, что ей приписывают романы со всеми, кто появляется в ее соцсетях. Впрочем, артистка и сама любит интриговать публику и подливать масла в огонь. Например, она публикует эффектные кадры с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром и оставляет двусмысленные подписи к ним.

Дальше - больше, не успела на "Танцах со звездами" созреть новая пара - Сергей Мельник и Анна Ризатдинова, как Слава - тут как тут. Звезда выложила в своем Instagram видеонарезку, как они горячо обнимаются с Мельником.

Слава Каминская любит провоцировать на эмоции (видео: www.instagram.com/babaslavka/)

Надо отметить, фанатам очень даже понравилось провокационное видео Славы. "Вот была бы красивая пара!", "А глаза-то - влюбленные!", "Надеюсь, вы пара", "Гармоничная пара", Какие же вы красивые! Как будто созданы друг для друга! Две половинки".

Напомним, недавно Слава сделала новый пост-признание, который намекнул на счастливые перемены в личной жизни артистки. Слава запостила фото, на котором появилась в необычном образе. Безупречный макияж с длинными накладными ресницами, бледно-розовыми губами и покрытой золотистым сиянием кожей дополнили уложенные мягкими волнами волосы. Выглядит Каминская соблазнительной и загадочной. А подпись она сделала еще более интригующую: "Потеряла голову… Искать не собираюсь", - написала звезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танці з зіркамиТанцы со звездамилюбовьАнна РизатдиноваСлава Каминская