Она была голая: Дорофеева ошеломила рассказом о первой встрече с Могилевской

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и известная певица Наталья Могилевская сейчас хорошо знакомы и общаются. Однако их самая первая встреча была весьма необычной!

Подробностями знакомства с артисткой Надя поделилась в интервью "Светской жизни". Исполнительница рассказала, что увидела Наталью впервые 12 лет назад в раздевалке в весьма пикантном виде. Это произошло на съемках популярной на тот момент передачи "Шанс".

"Я захожу в магазин, где одевали всех, кто принимал участие в "Шансе" и направляюсь к женской раздевалке. А там Наталья такая: "Привет!" и она голая была. Я сразу поняла, что она простая и классная девушка", - поделилась Дорофеева.

Наталья Могилевская дружит со многими коллегами по шоу-бизнесу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

А легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис помнит Могилевскую еще по ее первых па в шоу-бизнесе.

"Она училась в эстрадно-цирковом училище, где я был хореографом. Вот тогда она делала первые шаги, только начинала свою творческую деятельность. Она еще студенткой была, молоденькая, хорошенькая. А потом мы встретились, когда я был судьей в первых "Танцях з зірками", - вспомнил танцовщик.

Напомним, Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями об Андрее Данилко и яркой молодости, а также показала архивные фото.