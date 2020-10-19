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Голая в ванной: Эшли Грэм показала роскошное тело на горячем домашнем фото

Автор: Lite

Звезда не перестает шокировать

Эшли Грэм в последнее время постоянно выкладывает в сеть фото, на которых невооруженным глазом видно целлюлит, растяжки и складки. Но они ничуть не смущают ни саму модель, ни ее подписчиков, которые уверены, что Грэм обладает совершенными параметрами и пропорциями. Девушка призывает всех любить себя, выкладывая откровенные кадры без ретуши. И ей, без сомнения, удается вдохновлять женщин всех комплекций.

Эшли Грэм предстала полностью голой (фото: instagram.com/ashleygraham)

На новом фото она предстала полностью обнаженной. Эшли позирует в ванной, делая селфи сразу после душа. Грудь она прикрывает руками, а мокрые волосы перекинула на одну сторону. Выглядит пышнотелая знаменитость отлично: она уже успела вернуться в привычную форму после беременности. Подпись она сделала довольно смелую: "Большая голая девочка". Фанаты отметили, что именно такой она должна оставаться всегда, не меняя ничего в фигуре.

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Эшли сразу после родов (фото: instagram.com/ashleygraham)

После Эшли Грэм порадовала откровенным фото, сделанным сразу после домашних родов. Сама она лежит на кровати в окружении акушерок, рядом расположился ее муж и, конечно же, новорожденный сын Айзек.

"Не могу поверить, что Исааку сегодня 9 месяцев! 9 месяцев внутри, 9 месяцев снаружи. Спасибо этой феноменальной команде за то, что моя беременность и роды были такими гладкими. Нам так повезло с поддержкой этих замечательных женщин!", – написала звезда.

Напомним, недавно она показала, как подрос ее малыш за последнее время.

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