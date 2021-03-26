Как в голливудском кино: Горбунов впечатлил сюрпризами от Осадчей и анонсировал их дуэт

В том, что в звездной семье есть сразу два ведущих, Юрий видит исключительно плюсы. Он отмеает, что они с женой в работе не соперники, а наоборот – советуют, подсказывают и помогают друг другу, а также имеют общие интересы, связанные с профессиональной деятельностью.

"Мы не надоедаем друг другу ни на работе, ни дома. Твоя вторая половина из того же бизнеса и тебе не надо ничего долго объяснять, почему задержалась съёмка, почему так произошло. Думаю, что если бы вторая половина занималась каким-то обычным делом, то было бы иногда много вопросов, почему съемка планировалась до 10-ти вечера, а закончилась в 2 часа ночи", - привел неоспориме плюсы общего дела ведущий.

Он рассказал о самых ярких и запоминающихся сюрпризах, которые ему делала Катя. Оказалось, что самым знаковым из них стало рождение общего сына Ивана, которого родители до сих пор прячут от любопытных – лицо мальчика они предпочитают не показывать.

Еще одно запоминающееся событие, которое организовала для мужа Катя, это празднование его 45-летия.

Катя и Юрий умеют отдыхать и работать со вкусом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мы поехали на дачу, и уже было поздно, вокруг темно. Она говорит: "Нам надо заехать на дачу, а потом мы поедем в ресторан". И мы заезжаем на дачу… А она собрала там всех моих друзей, и они, когда зажёгся свет, выскочили из-за кустов и стали петь: "Happy birthday!" Мы гуляли до утра. И это как в голливудском кино, когда внезапно делают сюрприз имениннику. Было круто", - вспомнил Юрий.

Но и шоумен в долгу перед женой не остался и неоднократно устраивал приятные неожиданности для любимой.

"Приглашал разных артистов, заказывал салюты. Вообще сюрпризы – это крутая штука, особенно если они ожидаемые и приятные", - считает Юрий.

Кате и Юрию не бывает скучно вместе (фото: instagram.com/kosadcha)

Он даже не прочь запустить с женой собственный дуэт, ведь оба играют на музыкальных инструментах.

"Если хватит времени, можем что-то сыграть – Катя на пианино, а я на гитаре. Реально – да. Но на это нет времени",- признался ведущий.