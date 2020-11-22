Голое фото дочери легендарного хоккеиста с украинскими корнями взорвало сеть
Дочь знаменитого хокеиста продолжает будоражить сеть откровенными снимками
На днях настоящий ажиотаж на странице дочери легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки Паулины вызвала ее крайняя публикация. Девушка обнажилась ради эффектного снимка и он удался. За 11 часов с момента публикации снимок собрал почти 90 тысяч лайков. При этом, на страницу девушки подписано 914 тысяч человек. Снимок опубликован на странице модели в Instagram.
Для нового снимка модель все же решила надеть шляпу. Интимные места девушка прикрыла руками.
Паулина Гретцки полностью разделась для фото в Instagram (фото: instagram.com/paulinagretzky)
Стоит напомнить, что отец девушки Уэйн Гретцки является одним из самых известных спортсменов в истории. Канадец четырежды выигрывал Кубок Стэнли, девять раз получал приз "Харт Трофи" (самому ценному игроку сезона), 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (лучшему бомбардиру), а также автор 61-го рекорда в хоккее! А еще он имеет украинские корни, ведь его бабушка родом из Тернопольской области. Со своим дедушкой, выходцем из Беларуси, Уэйн разговаривал на украинском.
Паулина Гретцки (фото: instagram.com/paulinagretzky)
Его дочь Паулина с 2011 года встречается с гольфистом Дастином Джонсоном, с которым она помолвлена с августа 2013 года. У пары есть два сына.
Паулина не пошла по стопам отца, а начала карьеру фотомодели в августе 2005 года со съемок для канадского журнала Flare. В 2014 году заняла 59 место в списке "AskMen". В 2006 году выпустила дебютный музыкальный сингл "Collecting Dust" в стиле поп. В 2013-м году девушка снялась для популярного журнала Maxim.
Напомним, что ранее Белла Хадид решила блеснуть совершенным телом на zoom-конференции, куда отправилась в стильном наряде. Модель показала обнаженную грудь.
Также мы писали, что недавно возле Андреевской церкви в Киеве две модели прошлись совершенно голые ради видео в Instagram.