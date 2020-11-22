Голе фото дочки легендарного хокеїста з українськими коренями підірвало мережу
Дочка знаменитого хокеиста продовжує розбурхувати мережу відвертими знімками
На днях справжній ажіотаж на сторінці дочки легендарного хокеїста Уейна Гретцкі Пауліни викликала її крайня публікація. Дівчина оголилася заради ефектного знімка і він вийшов. За 11 годин з моменту публікації знімок зібрав майже 90 тисяч лайків. При цьому, на сторінку дівчини підписано 914 тисяч осіб. Знімок опублікований на сторінці моделі в Instagram.
Для нового знімка модель все ж вирішила надіти капелюх. Інтимні місця дівчина прикрила руками.
Пауліна Гретцкі повністю роздяглася для фото в Instagram (фото: instagram.com/paulinagretzky)
Варто нагадати, що батько дівчини Уейн Гретцкі є одним із найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцеві сезону), 10-разовий володар "Арт Росс Трофі" (кращому бомбардирові), а також автор 61-го рекорду в хокеї! А ще він має українські коріння, адже його бабуся родом з Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Уейн розмовляв українською.
Пауліна Гретцкі (фото: instagram.com/paulinagretzky)
Його дочка Пауліна з 2011 року зустрічається з гольфістом Дастіном Джонсоном, з яким вона заручена з серпня 2013 року. У пари є двоє синів.
Пауліна не пішла по стопах батька, а почала кар'єру фотомоделі в серпні 2005 року зі зйомок для канадського журналу Flare. У 2014 році зайняла 59-те місце у списку "AskMen". У 2006 році випустила дебютний музичний сингл "Collecting Dust" в стилі поп. У 2013-му році дівчина знялася для популярного журналу Maxim.
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