С голой спиной и новой прической: Гросу в облегающем наряде пленила волнительными изгибами
Алина Гросу – обладательница роскошной фигуры. Ее не раз упрекали в том, что аппетитные формы и точеная талия – результат пластической хирургии. Певица категорически отметает подобные домыслы и даже доказала естественность своих форм подростковым фото. Так, недавно певица вызвала фурор пляжными снимками в купальнике, а теперь показала видео в соблазнительном хищном наряде.
Так, на съемках масштабного песенного проекта "Співають всі" на канале "Украина" Алина появилась в оригинальном платье и поделилась закулисным видео в Instagram.
Так, Алина облачилась в наряд до пола с принтом анималье. Оригинальные детали платья – открытая спина и рукава-перчатки. Высокий разрез на подоле позволил выставить напоказ стройные ножки.
Да и сам образ певицы был неординарным – ее волосы были разделены на четкий пробор. Одна часть прядей выкрашена в розовый, а вторая – в нордический блонд.
"Как вам мой образ? От 1 до 10. Как думаете, кому из известных людей отправляю воздушный поцелуй?" – заинтриговала артистка.
Поклонники звезды стали гадать, кто же таинственный счастливчик по ту сторону камеры. Среди вариантов – крестная певицы Ирина Билык и ее возлюбленный Роман Полянский.
- Вы как всегда великолепны на миллион процентов
- Очень-очень красивая
- Как всегда выглядишь невероятно красиво. На все 100%
- Великолепно
- Куколка
- Фигура шикарная
- Классный образ. Молодец
- Розовый идет - словно кукла
- Твой образ великолепен
Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла пикантные и неожиданые факты биографии.