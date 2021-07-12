С голой спиной и новой прической: Гросу в облегающем наряде пленила волнительными изгибами

Алина Гросу – обладательница роскошной фигуры. Ее не раз упрекали в том, что аппетитные формы и точеная талия – результат пластической хирургии. Певица категорически отметает подобные домыслы и даже доказала естественность своих форм подростковым фото. Так, недавно певица вызвала фурор пляжными снимками в купальнике, а теперь показала видео в соблазнительном хищном наряде.

Так, на съемках масштабного песенного проекта "Співають всі" на канале "Украина" Алина появилась в оригинальном платье и поделилась закулисным видео в Instagram .

Так, Алина облачилась в наряд до пола с принтом анималье. Оригинальные детали платья – открытая спина и рукава-перчатки. Высокий разрез на подоле позволил выставить напоказ стройные ножки.

Да и сам образ певицы был неординарным – ее волосы были разделены на четкий пробор. Одна часть прядей выкрашена в розовый, а вторая – в нордический блонд.

"Как вам мой образ? От 1 до 10. Как думаете, кому из известных людей отправляю воздушный поцелуй?" – заинтриговала артистка.

Поклонники звезды стали гадать, кто же таинственный счастливчик по ту сторону камеры. Среди вариантов – крестная певицы Ирина Билык и ее возлюбленный Роман Полянский.