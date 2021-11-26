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Голые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сети

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Пятница 26 ноября 2021 21:22
Голые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сети Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: RBC.UA

63-летняя Мадонна устроила новую провокационную фотосессию, которую запостила в Instagram. На серии снимков она позирует полуголой на кровати, над которой висит ангел. Подписчики восприняли такую съемку неоднозначно. Многие увидели в ней чрезмерную сексуальность и агрессивность, а также сочли неуместной. Были и те, кто похвалил звезду за смелость и удачную тематику. А вот соцсеть некоторые фото удалила, так как на них были видны соски обожающей провокацию певицы.

Такое положение вещей не устроило Мадонну и она запостила их заново, сопроводив яростной речью.

"Я заново публикую фотографии, удаленные Instagram без предупреждения или уведомления. Причина, как сообщили моему SMM-менеджеру, заключалась в том, что была открыта небольшая часть моего соска. Меня все еще поражает то, что мы живем в мире, где можно показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована! Соски кормят младенцев! Разве мужской сосок не может восприниматься как нечто эротическое? А как насчет женской задницы, которая нигде не подвергается цензуре? Как хорошо, что мне удалось сохранить рассудок после этих четырех десятилетий цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества", - написала Мадонна. К слову, в этот раз она прикрыла соски эмодзи в виде сердечек.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда фото Мадонны вызывали всеобщее осуждение. Не так давно она выставила снимок с фотографом Стивеном Кляйном, который приставил ей к горлу нож, конечно же в шутку. Но в сети сочли, что это буквально пропаганда насилия. Ранее же Мадонна провоцировала своими обнаженными фото, демонстрируя оголенные ягодицы, явно силиконовые, как посчитали подписчики, и грудь. Отдельная площадка для возмущений фанатов - ее откровенные фото с молодым бойфрендом.

Голые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиГолые соски, вставные ягодицы и пропаганда насилия: самые провокационные фото Мадонны, за которые ее осуждают в сетиМадонна на эпатажных фото (фото: instagram.com/madonna)

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