Горбунов разоткровенничался о старшем сыне и отношениях братиков: манипулировать умеет хорошо

Юрий Горбунов 19 августа стал отцом во второй раз – Катя Осадчая родила ведущему сына. Шоумен присутствовал на родах, поддерживал любимую и перерезал пуповину. Теперь он – гордый и счастливый отец двух мальчиков. К слову, лицо старшего совместного сына пары, Ивана, ведущие очень долго прятали и решились показать только накануне появления на свет младшего братика.

Так, Юрий сделал фотосет с сыном для издания "Теленеделя" и показал, как выглядит малыш, а также дал развернутое интервью, передает ТСН .

Разговор с ведущим был записан еще до появления на свет младшего сыночка, а дополнения и уточнения он делал уже в роддоме. Кстати, Катя родила раньше запланированной даты, а сам фотосет отца и сына был сделан во время ее беременности.

Горбунов признался, как они с женой готовили Ваню к появлению еще одного члена семьи.

Ваня с удовольствием заботится о новорожденной братике (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Благо у его друга Саши в саду есть младшая сестренка Маша, и мы их ставим в пример. Так что он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно — на эту тему прочитали несколько книг", - признался сознательный и мудрый звездный отец.

К слову, Катя ожидала появеления на свет девочки, да и Юрий неоднократно говорил в интервью о том, что очень хочет дочь, а вот Ваня был уверен – у него будет братик. И оказался прав. По словам шоумена, старший мальчик с радостью помогает родителям заботиться о младшем.

Юрий теперь открыто показывает лицо саршего сына (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Он счастлив, что сейчас в доме такой шум. Иван носит его, помогает пеленать и даже сказал: "Мама, загрузи меня работой по братику, чтобы я тоже был занят". А, когда мы целый день были дома, он даже не пошел на прогулку с няней на площадку, а целый день был рядом. Поэтому надеемся, что так будет и дальше", - рассказал об ответственном старшем сыне Юрий.

На странице "Теленедели" в Instagram можно прочесть о том, на кого же на самом деле похож Ваня и как мастерски он умеет ладить со звездным родителями. По словам Юрия, мальчик унаследовал лучшие черты характера, которые есть у ведущих.

"Если ему что-то надо, добьется любыми путями. Чего-то не хочет – будет отлынивать от этого всеми силами. Манипулировать он умеет очень хорошо", - признался Юрий.

Ваня умеет найти подход к звездным родителям (фото: instagram.com/kosadcha)

Он привел несколько примеров из жизни, характеризующих старшего сына. Устоять перед его обаянием Юрий не может.

"Если что-то натворил, и я ему так строго: "Іван!" – он сразу: "Татко, я тебе так люблю!". "Татко", конечно же, тает: "І я тебе теж!". Или, например, у нас есть договоренность, что вечером он съедает киндер. Только один! Но иногда ему хочется и второй. А поскольку однажды я ему сказал в приливе нежности: "Іван, я все життя на тебе чекав!", он это запомнил и при случае напоминает. Как-то просит: "Дай мені ще кіндер!". Я говорю: "Ти ж вже з’їв один!". А он: "Ну так ти ж на мене все життя чекав! Давай ще!" - с улыбкой рассказал шумен.