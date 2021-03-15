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Горячая мамочка: беременная Даша Квиткова позировала в сексуальном боди

Автор: Lite

Жена украинского шоумена, участника реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас находится в ожидании первенца, показала заметно округлившийся животик на кадрах из новой фотосессии.

Эффектные черно-белые фотографии будущая мама опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша, которая сейчас на 5 месяце беременности, позирует в сексуальном черном боди. Девушка сидит на полу, подогнув под себя ноги, и нежно обнимает живот руками. Волосы она собрала в пучок на затылке, а несколько выбившихся прядей красиво обрамляют лицо.

"Наша большая маленькая любовь", – трогательно подписала кадр супруга Добрынина.

Даша Квиткова показала кадры из "беременной" фотосессии (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники засыпали Квиткову комплиментами в комментариях и отметили, что даже во время беременности она выглядит великолепно и ей очень к лицу это состояние.

  • Шикарная Мамочка
  • Какая красивая
  • Красотка, не знаю, что ещё написать. Очень нежно и мило. Невероятная просто
  • Гарно так
  • Вам очень идёт быть беременяшкой
  • Милашка
  • Невероятно красивая, наверное очень сложно выбирать между такими фото
  • Нереальная
  • Боже какая вы прекрасная
  • Нереально красивая
  • Дашенька, вы прелесть!!!
  • Волшебно очень получилось
  • Столько женственности. Очень красивая!
  • Такая изящная

Напомним, это не первая фотосессия Даши Квитковой в "интересном положении". Ранее супруга Никиты Добрынина позировала сидя на стуле, демонстрируя стройные ноги и увеличившийся животик.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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