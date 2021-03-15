Горячая мамочка: беременная Даша Квиткова позировала в сексуальном боди

Жена украинского шоумена, участника реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас находится в ожидании первенца, показала заметно округлившийся животик на кадрах из новой фотосессии.
Эффектные черно-белые фотографии будущая мама опубликовала на своей странице в Instagram.
Даша, которая сейчас на 5 месяце беременности, позирует в сексуальном черном боди. Девушка сидит на полу, подогнув под себя ноги, и нежно обнимает живот руками. Волосы она собрала в пучок на затылке, а несколько выбившихся прядей красиво обрамляют лицо.
"Наша большая маленькая любовь", – трогательно подписала кадр супруга Добрынина.
Даша Квиткова показала кадры из "беременной" фотосессии (фото: instagram.com/kvittkova)
Поклонники засыпали Квиткову комплиментами в комментариях и отметили, что даже во время беременности она выглядит великолепно и ей очень к лицу это состояние.
Напомним, это не первая фотосессия Даши Квитковой в "интересном положении". Ранее супруга Никиты Добрынина позировала сидя на стуле, демонстрируя стройные ноги и увеличившийся животик.