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Горячая мамочка: Эмили Ратаковски в мини-юбке и кедах отправилась на прогулку

Новина українською → США, Четверг 15 апреля 2021 21:25
Горячая мамочка: Эмили Ратаковски в мини-юбке и кедах отправилась на прогулку Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски всегда отличала страсть к откровенным нарядам. В повседневной жизни и на светских мероприятиях девушка появлялась в подчеркнуто сексуальной одежде. И похоже, после беременности и родов ничего не изменилось. На днях Эмили показала, что она уже практически вернула былую форму. А потому может позволить себе дерзкое мини.

На недавнюю прогулку Ратаковски отправилась в total white образе, который после выложила у себя в сториз.

Эмили надела мини-юбку с ассиметричным верхом, а также свободную блузу молочного оттенка, дополнив все белыми кедами и бежевым пиджаком. Чтобы спрятаться от вездесущих поклонников, молодая мама прихватила очки в пол-лица, а вторую его половину скрыла за защитной маской.

Девушка позирует на фоне распустившегося дерева и выглядит невероятно стройной, словно и не набирала лишних кило. Напомним, фанатов невероятно восхищал тот факт, что Эмили спустя месяц после появления на свет ребенка уже демонстрировала железный пресс.

Горячая мамочка: Эмили Ратаковски в мини-юбке и кедах отправилась на прогулку

Новый образ Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Также модель поделилась секретом, который помог сохранить ее кожу во время беременности. "Одержима маслом @truebotanicals Calm Pure Radiance Oil. Это был мой спаситель для кожи во время беременности и кормления грудью. Сделан на основе питательных, успокаивающих и глубоко увлажняющих масел семян, он безопасен как для ребенка, так и для меня", - написала горячая мамочка.

Не так давно Эмили радовала и другим стильным аутфитом.

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