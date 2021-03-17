Стильная мамочка: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в укороченной куртке и модной шапке

Эмили Ратаковски только недавно стала мамой , а уже начала активно выходить на прогулки. На днях модель и бизнесвумен показала, какой наряд выбрала для первых выходов после родов.

Эмили надела на прогулку с мужем удобные вещи, которые помогли скрыть несколько лишних килограммов, которые модель набрала за время беременности. Ее аутфит составили удобные брюки песочного оттенка, черный джемпер, а также ярко-оранжевая укороченная куртка. В дополнение к ним Ратаковски надела вечно модную шапку бини, а также солнцезащитные очки, белые кеды и черную защитную маску.

Эмили с мужем на прогулке (фото: скрины из Instagram)

Эмили прошлась по улицам Нью-Йорка вместе со своим мужем Себастьяном, а также псом Коломбо. С кем пара оставила новорожденного сына, неясно.