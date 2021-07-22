Горячая парочка: Белла Хадид показала новое фото с бойфрендом

Белла позирует на балконе своего номера в серой футболке с надписью Miss Dior, а также облегающих шортах с ярким принтом. Прическа у нее сделана у духе красных дорожек. Укладку и макияж с сияющей кожей, по всей видимости, и хотела продемонстрировать популярная модель. Она сделала несколько фото, показав себя со всех сторон. И на последнем фото вновь "засветила" своего бойфренда. Как и в в прошлый раз, парня невозможно рассмотреть. Он повернут спиной. Тем не менее, Белла в который раз дала понять, что теперь мужчина в ее блоге будет появляться регулярно.

Белла Хадид старается прятать парня (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, парень Беллы Хадид также принадлежит к миру моды. Арт-директор Марк Калман занимается тем, что помогает артистам с дизайном обложек для их треков и альбомов, а также организует модные съемки и проекты. В числе его самых известных клиентов - популярный рэпер и жених Кайли Дженнер Трэвис Скотт.

Несмотря на работу со знаменитостями, он не любит внимание к своей персоне. Страницы в соцсетях Марка закрыты, а сам он старается избегать папарацци. Интересно, что отношения между Беллой и Марком начались еще в период прошлогоднего локдауна. На многих снимках того периода рядом с моделью можно заметить и Калмана. Правда, пара старалась ничем себя не выдавать.