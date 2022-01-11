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Горячая штучка: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в "хищном" бикини

Автор: Styler

Настя Каменских проводит отпуск в любимой Мексике - вместе с мужем Потапом она наслаждается пляжами и вкусной едой в Тулуме. Конечно же, певица с удовольствием демонстрирует яркие пляжные луки и делится откровениями.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась сочными формами и необычным "хищным" нарядом.

Так, Настя позировала на пляже на фоне ярко-синего неба и лежащей на песке лодки. На звезде - пикантное бикини с леопардовым принтом, которое она дополнила брюками свободного кроя также с анималистичным узором, на этот раз "зебра".

Свой эффектный образ Каменских дополнила черной шляпой и темными очками.

На одном из фото она игриво приспустила штаны, оголив покатое бедро. Вместо подписи звезда оставила лишь несколько сердечек разных цветов.

Настя Каменских показала фигуру в оригинальном "хищном" наряде на пляже в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оставили комплименты Насте в комментариях, однако многим не понравилась ее манера высоко натягивать плавки от купальника.

  • Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё
  • Шикарная, но талии нет
  • Кайфовая
  • Шикарная
  • Сногсшибательная
  • Якщо є що показати то чому ні, класна, супер
  • Настя, классно выглядишь
  • Упс... Штаны опять съезжают
  • Пардон, но как-то неудачные фото. На какой части тела плавки держатся?
  • Скоро трусы на уши натягивать будут

Напомним, ранее Настя Каменских без белья в пестром наряде решилась на откровения в Мексике.

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Настя Каменских