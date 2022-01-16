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Горячий Человек-паук: Том Холланд раздевается в кампейне PRADA

Автор: Ольвия Агаркова

Британский актер, Человек-паук, бойфренд звезды сериала "Эйфория" Зендаи Том Холланд стал лицом рекламного кампейна мужской коллекции Prada весна-лето 2022 под названием In the Mood for Prada. Этот стильный красавчик разделся прямо в кадре и мастерски продемонстрировал не только безупречно подобранные луки, но и спортивное тело.

Фото и видео с участием Тома можно увидеть на его страничке в Instagram и официальном аккаунте Prada.

Автором съемки выступил культовый фэшн-фотограф Дэвид Симс. К слову, в мае прошлого года именно он снимал Зендаю для кампейна Valentino.

В эффектном рекламном ролике Том красуется в косухе винного оттенка с имитацией змеиной кожи. Затем он начинает постепенно раздеваться, расстегивая ремень на брюках и избавляясь от черной рубашки-поло.

Для рекламы коллекции In the Mood for Prada Холланд также примерял на голое тело черный и шоколадный кардиганы, белую рубашку с причудливми принтами на морскую тематику и продемонстировал в кадре лаконичную сумку бренда.

Том Холланд снялся в кампейне In the Mood for Prada (фото: instagram.com/prada)

Скриншот (фото: instagram.com/hfconfess)

Примечательно, что мужскую коллекцию весна-лето 2022 он начал представлять прямо на премьере очередного фильма о герое вселенной Marvel, Человеке-пауке Питере Паркере в декабре минувшего года.

Холланд вышел на красную дорожку кинотеатра в Лос-Анджелесе в эксклюзивном костюм в духе его персонажа: он облачился в шоколадно-коричневый костюм, состоящий из двубортного пиджака с острыми лацканами и брюк со складками.

К слову, помимо Холланда, в рекламном кампейне Prada весна-лето 2022 приняла участие актриса и модель-трансгендер, звезда сериала "Эйфория" Хантер Шефер. Она стала лицом женской коллеции бренда.

Хантер Шефер стала лицом женской коллекции Prada (фото: instagram.com/prada)

Напомним, что звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон сбросил 50 кг и рассказал как ему это удалось.

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