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Горячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестрой

Новина українською → США, Понедельник 26 апреля 2021 18:21
Горячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестрой Белла и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид - младшая из знаменитых сестер - в честь дня рождения Джиджи устроила в сети настоящий бум. Девушка поделилась редкими (и весьма соблазнительными) фото, которые ранее еще не публиковала.

Белла сделала целых три поста, в которых призналась в любви своей сестре.

"Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя, @gigihadid. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня так, как ты это делаешь. С Днем Рождения, подруга. Я так сильно тебя люблю", - написала Белла в честь 26-летия Джиджи.

Горячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройГорячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройГорячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройГорячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройГорячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройГорячо! Белла Хадид засыпала сеть соблазнительными фото со старшей сестройСестры невероятно дружны (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка постаралась на славу, подобрав целую серию фото: начиная с самого раннего детства и до сегодня. Поклонников популярных моделей невероятно порадовал такой контент. Особенно по душе им пришлись фото девушек с показов и вечеринок, где они позируют в соблазнительных образах.

"Вы просто ангелы", "Ты и она такие восхитительные", "Королевы!", "Сестринская цель", "Я просто в восторге от вас", "Просто очаровательны", "Вы все самые симпатичные, я не справлюсь с этим", "Я влюблен", - пишут фолловеры Беллы.

Напомним, Джиджи Хадид в прошлом году впервые стала мамой. Девочку модель родила от певца Зейна Малика, с которым много раз сходилась и расходилась. Сейчас в паре царит гармония.

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