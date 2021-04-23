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Стройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулку

Новина українською → США, Пятница 23 апреля 2021 20:20
Стройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулку Белла Хадид (фото: instagram.com/Getty Images)
Автор: Lite

Белла Хадид показала несколько кадров, сделанных на ее ферме. Модель, которая увлекается конным спортом и обожает лошадей с детства, решила прокатиться на своем любимце по кличке Зебра.

Девушка запостила фото в своем личном блоге.

Белла для прогулки надела классику ддя такого случая: легинсы, белый джемпер, высокие кожаные сапоги и красный жилет. Девушка не стала делать макияж, а волосы убрала. Но даже в привычном образе для конных прогулок модель выглядела невероятно стильно и соблазнительно.

Стройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулкуСтройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулкуСтройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулкуСтройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулку

Белла Хадид обожает лошадей (фото: instagram.com/bellahadid)

Поклонники страницы супермодели просто засыпали ее комплиментами, называя ее самой доброй и милой во всем мире. Многие отметили, что Белле невероятно к лицу такой наряд, а также похвалили ее стройную фигуру.

Напомним, младшая сестра Беллы - Джиджи - недавно показала новое фото с 7-летней дочерью. Модель нарядила девочку в брендовые вещи, показав, что ее малышка еще скажет свое слово в фешн-индустрии.

Стройная и стильная: Белла Хадид в облегающем наряде отправилась на конную прогулку

Дочке Джиджи исполнилось 7 месяцев (фото: instagram.com/gigihadid)

Ранее модель дала совет, как всегда оставаться красивой и счастливой.

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