ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Горячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формами

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 19:19
Горячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер продолжает будоражить умы своих фанатов, публикуя горячие фото в бикини.

Новые снимки звезда запостила несколько часов назад и собрала массу лайков и комментариев.

Кайли Дженнер позирует в серебристом бикини, которое на ее загорелом теле выглядит просто потрясающе. Дополнили образ только крупные серьги. Девушка стоит на яхте, только что окунувшись в океан. В своем образе "горячей Русалочки" она выглядит столь соблазнительно, что фанаты не могли молчать:

"Это тело", "Вау", "С ума сойти", "Икона", "Королева", "Буквально лучшая", "Не могу налюбоваться", "Первая", - пишут ей многочисленные фолловеры.

Горячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формамиГорячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формамиГорячо! Кайли Дженнер в сияющем бикини свела с ума формамиКайли Дженнер в новом бикини (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, на днях младшая из знаменитых сестер уже показывала горячие пляжные фото. По словам молодой мамы и вечно занятой бизнесвумен, она наконец смогла расслабиться и насладиться моментом. И поклонники только рады этому!

Ранее Кали показала, что ее 3-летняя дочь также обожает красивую жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса пляж фигура стиль мода Кайли Дженнер
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В метро Киева полный "армагеддон": о карантине все забыли (фото)
В метро Киева полный "армагеддон": о карантине все забыли (фото)