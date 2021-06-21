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Горячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикини

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Сорренто, Понедельник 21 июня 2021 20:27
Горячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикини Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки на днях улетела отдыхать в Сорренто, о чем сообщила своим фанатам с помощью сети Instagram. Популярная модель успела показала пару отпускных луков и свои фото в бикини.

И вот - новые горячие снимки.

Тина Кунаки, как оказалось, полетела в отпуск не с любимым мужем Венсаном Касселем, а со своей подругой Элизой Полетт Висенте. На одном из последних постов в своем блоге девушка показала фото из душа. Обе они позируют в огромном зеркале.

Тина выбрала в этот раз купальник яркой расцветки: украшенное цветочным принтом бикини с длинными завязками. Оно подчеркнуло, что молодая мама находится в отличной форме: стройные ноги, подтянутые ягодицы, аппетитная грудь… Тина сделала себе пляжный образ, создав легкий макияж и зачесав непослушные волосы назад.

Горячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикиниГорячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикиниГорячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикиниГорячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикини

Тина Кунаки с подругой (фото: instagram.com/tinakunakey)

В подписи Кунаки поблагодарила за счастливые воспоминания, отметив подругу. А после приступила к активной работе. Так, модель задействована в новой рекламной кампании часового бренда Daniel Wellington.

Горячо! Тина Кунаки поделилась новыми фото в откровенном бикини

Тина в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/tinakunakey)

"На прошлой неделе я прекрасно провела время на пресс-конференции @danielwellington в Париже, и я безмерно влюблена в их новую линию Petite 24 - аксессуары не всегда должны быть большими, чтобы заявить о себе! Эти элегантные часы выпущены как целая коллекция с отделкой из розового золота или серебра и являются их самыми маленькими часами на сегодняшний день", - рассказала супруга Венсана Касселя о новом проекте.

Ранее мы писали про стильный образ от Тины, который летом будет как нельзя кстати.

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модель Тина Кунаки Венсан Кассель
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