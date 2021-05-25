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Морская богиня: Тина Кунаки демонстрирует стильный образ с трендовыми аксессуарами

Новина українською →
, Вторник 25 мая 2021 20:25
Морская богиня: Тина Кунаки демонстрирует стильный образ с трендовыми аксессуарами Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки после замужества обрела еще большую популярность. Так что карьера и без того успешной модели резко пошла в гору.

Теперь девушка подписывает все новые контракты, снимаясь в рекламных кампаниях луших брендов. Результатами юная жена Венсана Касселя щедро делится с подписчиками своего блога.

Новый пост она посвятила сотрудничеству с Versace. Девушка одета в стильный летний образ, дополненный трендовыми аксессуарами. Кольцо в виде морской звезды, серьги в виде ракушек, колье с жемчужинами… Дополняют картину платок с морским принтом, а также солнцезащитные очки с прозрачными стеклами, которые также стали самой популярной моделью в этом году.

Морская богиня: Тина Кунаки демонстрирует стильный образ с трендовыми аксессуарами

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина показала лук, запостив черно-белое фото. Девушка делает селфи в зеркале, заодно показав еще один важный элемент аутфита - маникюр. Она выбрала самый модный вариант - ногти окрашены полупрозрачным лаком, что создает натруальный эффект.

"Возвышенная", "Превосходна", "Идеальная", "Прекрасная девушка, удивительная", "Дива", "Лучшая", "Какой шарм", "Икона", "Я влюблен в очки", - пишуй ей фанаты, которые обожают аутфиты Кунаки.

Также ранее Тина демонстрировала совершенную фигуру в стильном белоснежном костюме.

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