Горжусь собой: Сабина Мусина заявила о разводе с Андреем Трушковским

"Сегодня я развелась. Что я чувствую? — вам наверно интересно", - написала Мусина и описала свои ощущения после не слишком радостного события.

"Я чувствую, что горжусь собой и уважаю свой выбор, принимая в себе разноe: и плохое и хорошее. Я прощаю себя, потому что я имею право на свои личные ошибки. Я чувствую, как особенно спокойно в моей голове и так легко в моем сердце. Я чувствую себя, и могу позволить себе, ой мамочки, как я долго к этому шла, никому ничего не доказывать. Я чувствую себя самой счастливой девочкой, ведь мне, есть за что быть благодарной. За каждую попытку, каждую удачу и каждый провал", - написала бизнес-леди.

Она созналась, что ощущает особую смелость признаться в том, что ни о чем не жалеет, не теряет веру и остается открытой и искренней. Сабина убеждена – впереди только хорошее и невероятные приключения.

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"Я чувствую, что скоро лицемеры, обозленные на весь мир люди, которые с трудом держали маски, будут не в тренде, как чатики viber. Я чувствую, что никто и никогда не лишит меня веры в людей и любовь. Я чувствую, что все в моих руках и даже я", - оптимистично подытожила Сабина.

Трушковский также подвел итоги брака с Мусиной и разместил в Instagram эмоциональный пост.

"Конец. 13 месяцев назад я впервые женился, а сегодня в последний раз развелся! Я не хочу и не буду это комментировать, никак и нигде, это было, теперь этого нет. Мне есть, что вспомнить, есть за что благодарить, более того - есть за что извиниться! И все это я уже сделал", - коротко написал он.

Андрей высказался о разрыве брака с Сабиной (фото: instagram.com/trushkovskiy)

Сабина и Андрей вступили в брак 20 февраля 2020 года. Их союз продержался чуть больше года.

Адрей Трушковский - блогер, владелец сайтов Vklybe.tv и Main Cream, автор курсов о торговле криптовалютой.