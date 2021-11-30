Как гром среди ясного неба: звездные разводы 2021, которые повергли всех в шок

Дзидзьо и SLAVIA

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, и Ярослава Притула - певица SLAVIA - были вместе около 20 лет. Влюбленные начали встречаться еще в студенческие годы и казалось, "нашли друг друга". Но после развода в апреле 2021 года оказалось, что много лет пара не могла найти общий язык. По словам певца, они оказались кардинально разными людьми, а разойтись им мешало общественное мнение. Экс-жена музыканта подозревала его в изменах - в последнее время артист много времени проводил в компании Оли Цибульской. Однако сам он опроверг эти слухи.

DZIDZIO и SLAVIA долго пытались спасти брак (instagram.com.slavia_official)

Позитив и Анна Андрийчук

Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук также не пережили кризис, который ощутили многие пары с пандемией. Супруги долго старались не говорить о семейных делах, но молчание нарушила Анна. Позже ее признание подтвердил и сам музыкант.

"Это наше обоюдное решение. Мы в любом случае общаемся, у нас очень много общих друзей. Сказать, что жалею - нет. Жизнь - очень интересная штука, и, как оказалось, очень короткая, я имею в виду, что время очень быстро летит. Те 13 лет, которые мы прожили вместе, мы многому научились, много поняли и набрались колоссального опыта. Я ни о чем не жалею, я ей очень благодарен", - подытожил Позитив.

Алексей и Анна были вместе 13 лет (фото: instagram.com/annchuk)

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Еще одна пара, которая шокировала общественность новостью о разводе после 20 лет брака. 46-летний рокер признался, что эти годы были невероятно счастливыми, но их дороги разошлись. И попросил не задавать лишних вопросов. Спустя непродолжительное время появилась новость о том, что у певца родился сын, которого назвали Иван. Кто мать первенца музыканта, неизвестно. Ходят слухи, что новая избранница Святослава работает в кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

Святослав Вакарчук с Лялей и дочерью Дианой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Андре Тан и Алина Харечко

О разводе со своей супругой после 10 брака известный украинский дизайнер Андре Тан объявил весной. Вскоре с официальным заявлением выступила и его экс-супруга Алина Харечко. Пара разошлась мирно, вину разделив пополам и договорившись о совместном воспитании общей дочери. Но позже некоторые нелицеприятные детали все же всплыли. Как оказалось, Алина была несчастной в этом союзе, недополучала внимание и даже страдала от депрессии на этом фоне. Тем не менее, экс-супруги общаются и даже считают, что стали более счастливыми.

Андре Тан и Алина Харечко остались друзьями (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Весной 2021 объявила о своем расставании с мужем Асланом Ахмадовым Ирина Билык. Певица сообщила, что инициатором разрыва была она, так как не могла больше ждать супруга, который год не навещал их с ребенком. По словам Билык, они все еще любят друг друга. А также, что Аслан был лучшим из ее мужчин. Ирина рассказала, что влюбилась буквально с первого взгляда, сама раздобыла телефон будущего супруга и позже предложила ему родить ребенка.

Ирина считает Аслана лучшим из своих мужчин (instagram.com/bilyk_iryna)

Ким Кардашьн и Канье Уэст

Еще одна идеальная пара, которая весной этого года окончательно поставила точку в семейной жизни. Ким Кардашьян и Канье Уэст шли к такому решению долго. Рэпер, который страдает от психических расстройств, уже не раз подрывал доверие Ким. У него тоже были претензии: якобы Ким слишком поглощена своей славой и не желает следовать за мужем, как подобает жене. Тем не менее, пара до последнего старалась исправить ситуацию, но в итоге подала на развод. С тех пор Ким и Канье уже не раз давали повод говорить о примирении. Но пока что Ким вовсю тиражирует новость о своем новом романе. А Уэст, по слухам, одумался и мечтает воссоединиться с семьей.

Ким и Канье были идеальной парой (фото: instagram.com/kimkardashian)