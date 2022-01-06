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До громкой славы: в сети появились редкие фото сестер Кардашьян-Дженнер, которые еще никто не видел

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Четверг 06 января 2022 17:23
До громкой славы: в сети появились редкие фото сестер Кардашьян-Дженнер, которые еще никто не видел Ким Кардашьян с сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Сестры Кардашьян-Дженнер начали свою карьеру в начале нулевых. Тогда же началось их преображение. В стремлении к совершенству девушки изменили, пожалуй, все.

Поэтому теперь, когда в сеть попадает фото их громкой славы, они выглядят почти неузнаваемыми.

К слову, сами они так не считают и часто делятся архивными снимками. На днях страшая из сестер Кортни Кардашьян опубликовала в своем блоге фото, сделанные в 2005-м году. Она сама, Ким и Хлои, а также их мама Крис кажутся совершенно другими людьми. Согласны?

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