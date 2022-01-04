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Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022

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Вторник 04 января 2022 17:16
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022 Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчаникова

Эльза Хоск, как и ее коллега Роузи Хантингтон-Уайтли, любит стильные аутфиты, а также вдохновляющие подборки из них. На днях скандинавская икона стиля показала свои образы на каждый день.

Нейтральные, как определила их модель, но в то же время безупречно сложенные и продуманные до мелочей. Учимся составлять луки, как это умеет делать Эльза.

Бежевый тренч – по-прежнему актуальная вещь в гардеробах модниц. С черными классическими брюками с высокой посадкой, черным топом и лоферами он смотрится невероятно эффектно. Эльза также носит ультрамодные очки и свою любимую сумку.

Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022

Эльза Хоск любит классику (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для прогулки Эльза Хоск выбирает расслабленные кардиганы, объемные джинсы и пальто-оверсайз. Дополняют их ботинки-казаки и сумка молочного оттенка.

Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022И расслабленные образы (фото: instagram.com/hoskelsa)

Свитер с широкими рукавами и горловиной девушка дополнила меховым жилетом. Они стали идеальным дополнением к прямым джинсам и ботильонам с квадратным носком и каблуком.

Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022Иделально на каждый день (фото: instagram.com/hoskelsa)

Узкие черные брюки, серый джемпер с V-образным вырезом и прямое пальто – лучший вариант, когда срочно нужен образ "без заморочек".

Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022Черный к тому же отлично стройнит (фото: instagram.com/hoskelsa)

Коричневая кожаная куртка-оверсайз, джинсы-скинни и сапоги-казаки Хоск дополнила бейсболкой. И выглядела сногсшибательно.

Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022Кожаный бомбер подойдет для любителей экспериментов (фото: instagram.com/hoskelsa)

Смотрите также, как повторить трендовый макияж 2022 в кукольном стиле.

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