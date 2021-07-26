Гросу выдала семейные тайны, Полякова защитила маты дочери: топ скандальных новостей недели

Оля Полякова заступилась за дочь

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша, вместе со своей группой "Шви" на днях дали первое выступление. Видео с концерта вызвало в сети как восторги, так и негодование. Дело в том, что в некоторых песнях девушка использует маты. К примеру, в одной из них поется: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й». Хейтеры, впрочем, столкнулись с защитой звездной мамы.

Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Оля Полякова написала пост в защиту своей дочки, призвав остальных родителей поддерживать своих детей в любом случае. "Понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились", - заявила она, подчеркнув, что творчество Маши - это просто цветочки по сравнению с тем, что слушает молодежь.

Алина Гросу рассказала о любимом

Алина Гросу в последнее время перестала скрывать подробности личной жизни. Так, девушка после неудачного брака счастлива в новых отношениях. В одном из последних интервью она призналась, что ее мужчина - российский актер и режиссер Роман Полянский - переехал за ней в Украину. А недавно честно рассказала, за что, по ее мнению, он ее любит. Так, певица считает, что бойфренд ценит в ней, в первую очередь, ум. "Я думаю, в первую очередь за мою голову, потому что она достаточно умна", - поделилась Алина.

Алина Гросу счастлива с любимым (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также девушка призналась, что в первом браке многому научилась и просто повзрослела. Певица поняла, что ей необходим для жизни человек честный и любящий. Также Гросу поделилась планами стать мамой до тридцати лет.

Ксения Мишина поделилась, как приходит в себя после расставания с Эллертом

"Холостячка" Ксения Мишина вновь обрела статус свободной женщины. Не так давно она поставила точку в отношениях со своим избранником Александром Эллертом. Теперь девушка часто рассказывает, как переживает этот нелегкий период и что ей помогает восстановиться. Так, Ксения обожает устраивать встречи с подругами, где напитывается женской силой и верой в себя. Любит переключаться на тело и любовь к нему. А на днях рассказала о том, что направляет ее к гармоничному состоянию.

Ксения рассказала, как пережить разрыв отношений (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", - поделилась личными жизненными рассуждениями Ксения.