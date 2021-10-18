ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл "Год без календаря"

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 16:24
Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл "Год без календаря" Группа BrainStorm (фото: пресс-служба)
Автор: Марина Настевич

Группа из Латвии BrainStorm в преддверии выхода нового альбома "Год без календаря" сделает специальный показ своего первого одноименного мюзикла. Работа над ним шла несколько месяцев в специальном павильоне, где музыканты вживую исполняли свои новые песни.

Мультимедийные декорации, яркая драматургия, мощный продакшн, профессиональные танцоры, неоновый грим, акробаты и даже живая лошадь – BrainStorm приготовили большое аудио-визуальное шоу.

В сет-лист концерта вошли уже известные синглы с нового альбома - Feels, "Карусели" и "Моя Луна", а также совершенно новые треки и песни на латышском языке: Footsteps, "За стеной", Tur, kur Dieva kamanas slīd, Dzelzceļnieks.

Мюзикл "Год без календаря" состоится 21 октября в 21:00 на площадке Lookport. В продаже билеты разных форматов: "входной", билет с Meet’n’Greet в Zoom и билет + новый альбом на виниле с автографами группы.

Прямо сейчас на сайте Lookport и в социальных сетях группы можно посмотреть тизер и backstage фото со съемок мюзикла. Сценографом и режиссером шоу выступил барабанщик BrainStorm Каспарс Рога, ранее снявший для группы клипы Feels, "Ветер", Wonderful Day, Thunder Without Rain, а также ряд документальных фильмов.

Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл &quot;Год без календаря&quot;

"Год без календаря" - очень точная фраза, которая символизирует время. Обычно в моем ежедневнике не хватает свободного места, а в 2020 темп замедлился, календарь опустел, и появились новые песни", - отметил Ренарс Кауперс.

Каспарс Рога: "Это будет дважды премьера для BrainStorm – во-первых, сам формат, а во-вторых, парни там впервые танцуют! Это для нас всех настоящий челлендж – ребят надо было уговорить на танцы, а мне потом смонтировать так, чтобы сохранить каждую каплю этой фееричной атмосферы – живой музыки, танцев и вокала Ренарса. Получилось круто!"

Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл &quot;Год без календаря&quot;Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл &quot;Год без календаря&quot;

Мюзикл "Год без календаря»"- это поиск новых жанров и выход за границы привычных форм. Аудиторию концерта составят несколько десятков стран и сотни городов. Это большой эксперимент и шаг в будущее. В мае этого года группа выпустила свою первую книгу, роман-биографию "Ты не один", и теперь готова начать с чистого листа.

Группа BrainStorm представит свой первый мюзикл &quot;Год без календаря&quot;Группа BrainStorm (фото: пресс-служба)

Ранее мы писали, что Макс Барских дал уникальный концерт на крыше торгового центра в Киеве.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину придет потепление: синоптики назвали точную дату
В Украину придет потепление: синоптики назвали точную дату