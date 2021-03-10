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В халате на снегу: Леся Никитюк показала "последствия" празднования 8 марта

Новина українською → Среда 10 марта 2021 09:48
В халате на снегу: Леся Никитюк показала "последствия" празднования 8 марта Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк изрядно позабавила поклонников новыми фото, на которых показала, как она выглядит после веселого празднования Международного женского дня, что отмечается 8 марта.

"Последствия" праздничной вечеринки теледива продемонстрировала на своей страничке в Instagram, в очередной раз восхитив подписчиков чувством юмора и умением посмеяться над собой.

33-летняя Никитюк выложила серию снимков, на которых запечатлена типичная "женщина 9 марта". На всех фото звезда позирует в милом розовом халате и белых тапочках, а также без грамма макияжа на лице. При этом на всех кадрах Леся держит в руке бокал с вином, из которого жадно пьет.

Так, на одном из фото она позирует на кухне, где на заднем плане можно увидеть множество пустых бутылок из-под алкоголя. После чего артистка переместилась в ванную комнату, где подписчикам предстало зрелище кучи одежды на стиральной машинке и утюга на гладильной доске.

В халате на снегу: Леся Никитюк показала &quot;последствия&quot; празднования 8 мартаВ халате на снегу: Леся Никитюк показала &quot;последствия&quot; празднования 8 марта

После Никитюк и вовсе вышла в таком виде на улицу - прямо на снег! Знаменитость решила выгулять свою любимую собачку Рафика, ну а сама не стала отрываться от бокала с вином.

В халате на снегу: Леся Никитюк показала &quot;последствия&quot; празднования 8 марта

Леся Никитюк с бокалом вина показала, как выглядит типичная женщина 9 марта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Женщина. 9 марта", - лаконично подписала забавные фото ведущая.

Подписчики по достоинству оценили юмор Леди Ле - многие отметили в комментариях, что они выглядели примерно так же после 8 марта.

  • Хорошо погуляла. Теперь afterparty
  • Неплохой там арсенал, я тоже выложила аналогичный 9 мартовский пост
  • ахах)) Леся, ну прямо фото про «наболівше» 8 березня. Як сьогодні важко було вставати, це тільки мені?
  • Выжила
  • С похмелья ещё и неплохой вид
  • Праздник удался!!!
  • Хорошо смотритесь с бокальчиком сухого красного) и без него тоже кстати
  • Леся, спасибо Вам, Вы гениальны! Вы вдохновляете)
  • Допиваємо недопите, доїдаємо і на дієту

Напомним, Леся Никитюк в одной рубашке не на шутку заинтриговала сеть ярким праздничным фото на 8 марта.

Ранее Леся Никитюк позабавила сеть своим пикантным фото, на котором звездой стала не она.

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