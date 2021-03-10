В халате на снегу: Леся Никитюк показала "последствия" празднования 8 марта

33-летняя Никитюк выложила серию снимков, на которых запечатлена типичная "женщина 9 марта". На всех фото звезда позирует в милом розовом халате и белых тапочках, а также без грамма макияжа на лице. При этом на всех кадрах Леся держит в руке бокал с вином, из которого жадно пьет.

Так, на одном из фото она позирует на кухне, где на заднем плане можно увидеть множество пустых бутылок из-под алкоголя. После чего артистка переместилась в ванную комнату, где подписчикам предстало зрелище кучи одежды на стиральной машинке и утюга на гладильной доске.

После Никитюк и вовсе вышла в таком виде на улицу - прямо на снег! Знаменитость решила выгулять свою любимую собачку Рафика, ну а сама не стала отрываться от бокала с вином.

Леся Никитюк с бокалом вина показала, как выглядит типичная женщина 9 марта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Женщина. 9 марта", - лаконично подписала забавные фото ведущая.

Подписчики по достоинству оценили юмор Леди Ле - многие отметили в комментариях, что они выглядели примерно так же после 8 марта.