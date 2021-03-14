Хайпонули: Ступка сделал неожиданное заявление о скандальном интервью жены Логуновой

В семье Дмитрия Ступки и Полины Логуновой не все гладко, а причина конфликтов пары – финансовые вопросы. Так, блогер, телеведущая и бизнесвумен недавно дала скандальное интервью , где заявила, что ее супруг зарабатывает недостаточно и часто именно она отвечает за материальное благосостояние. В разговоре с Катей Осадчей она пояснила, как же сейчас обстоят дела в их семейной жизни.

На видео, опубликованном на на YouTube-канале " Светская жизнь ", представитель легендарной актерской династии рассказал о совместной работе с женой на съемках украинской комедии Нереальный КОПец" и уточнил, что Полина сыграла в картине саму себя.

"Полина была достаточно органичной. Она играла жесткую полицейский и ей, в принципе, и играть ничего не надо было. Она была сама собой", - намекнул на стальной характер супруги Дмитрий.

Логунова отметила, что опытный муж ей помогал осваивать на площадке актерскую профессию. "Дима говорил, что все хорошо. Иногда корректировал мои украинские слова, потому что я пыталась произнести правильно. В общем помогал больше, чем ругал", - поделилась она.

Касательно громкого публичного скандала Дмитрий уточнил, что таким образом они "хайпонули".

Дмитрий Ступка и Полина Логунова прокомментировали скандал в семье (фото: instagram.com/stupka777)

"Все было тихо. Была пандемия. И захотелось какого-то перчика добавить. Надо было как-то разогреть интерес. И хайпонули. Полина очень любит хайпить", - пояснил он.

Полина также прокомментировала финасовое положение мужа и рассказала, какие аргументы приводит Дмитрий.

"Дима мне сказал так: "Виноват не я. Виновато государство. Нам не дают работать. Все закрыто, фильмы не снимают, поэтому у меня мало денег", - привела слова мужа Логунова.

Полина и Дмитрий рассказаали об отношениях в семье и совместной работе