Так и хочет выглянуть из-под шортиков: Никитюк в топе-сетке зарядила соблазнительной мотивацией

Леся Никитюк со школьных лет со спортом на "ты". Она профессионально занималась плаванием и прекрасно знает, что такое спортивный дух, дисциплина и выдержка. Ведущая может похвастаться хорошим здоровьем и стройными формами . А фирменное чувство юмора здезды – это отдельный пункт, за который ее так любят фаны.

Леди Ле решила пожелать поклонникам хорошего утра понедельника и сделать их пробуждение более приятным, запостив в Instagram одновременно мотивационное и соблазнительное фото из спортзала.

Ведущая надела короткие спортивные шорты изумрудного оттенка и удобный топ-сетку. Она предсусмотрительно собрала волосы сзади. Леся позирует в боксерских перчатках возле груши, оперевшись об нее.

"Бігом всі на тренування! Бо целюліт так і хоче з-під шортиків виглянути. Я от сплю ще насправді, то вчорашня фотка. Але те, що мені дуже цікаво, хто з вас яким спортом займається - це факт", - написала мотивационный пост с юмором Леди Ле.

Леся Никитюк показала горячее фото из спортзала (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей бросились делиться с ней своими спортивными достижениями и любимым активностями, а попутно осыпали комплиментами. "Секси", – не устояла перед спортивной ведущей Санта Димопулос.