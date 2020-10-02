Хочется обнять малыша: Ольга Сумская сделала признание о внуке

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская еще в апреле стала бабушкой во второй раз - ее старшая дочь Антонина Паперная родила мальчика. Однако, как оказалось, артистка до сих пор не смогла увидеть малыша - а все из-за карантина и закрытых границ, ведь Тоня и ее муж, российский актер Владимир Яглыч, с детьми живут в Москве.

Сумская призналась за кулисами конкурса "Миссис Украина International-2020" в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", что мечтает о встрече и ждет ее всей душой.

"Я жду этой возможности, и стремлюсь к ней всей душой. Пока еще мы общаемся в формате онлайн. Конечно, так хочется обнять малыша, прижать к сердцу, собраться за семейным столом. Все зависит от того, когда закончится этот ужас, и нам разрешат передвигаться, а дочь с детьми сможет приехать к нам в гости, не рискуя своим здоровьем. Мечтаю об этом", – рассказала 54-летняя Ольга.

У Антонины и ее мужа Владимира уже есть дочь Ева, которая родилась в июле 2017 года. Имя сына пара пока что держит в секрете и не публикует фото с ним.

Антонина Паперная на прогулке с маленьким сыном (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, ранее дочь Ольги Сумской Антонина Паперная рассказала, что сбросила 10 кг на карантине после родов и поделилась секретом. По словам девушки, которая пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой, все дело в грудном вскармливании ребенка.