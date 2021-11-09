Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном
Анна Седкова старается быть с поклонниками максимально откровенной – она эмоционально делится личным и показывает свою жизнь в соцсетях как на ладони. Недавно артистка обескуражила правдой об отношениях с третьим мужем Янисом Тиммой, а теперь она встревожила новым щемящим признанием.
О личном Анна заговорили со страницы в Instagram.
Анна позирует в свободной темной футболке и черных велосипедках, на ногах – стильные замшевые казаки. Волосы артистка гладко зачесала назад и отдала предпочтение темной помаде.
"Отступая назад. После излишней откровенности всегда хочется спрятаться. После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце. После того, как уничтожил кого-то, всегда идешь в церковь молиться за здравие", – написала она.
Анна поделилась сокровенным (фото: instagram.com/annasedokova)
В разделе "сторис" она дала небольшое пояснение и объявила о том, то хочет взять временный таймаут в соцсетях.
"Я все чаще нестабильна. И не хочется быть на привязи у социальных сетей. Все чаще хочется никому ничего не отдавать.Круг сужается", - написала певица.
Скриншот (instagram.com/annasedokova)
Поклонники живо поинтересовались, что же заставило Анну написать столько откровенный и личный пост, но она оставила их вопросы без ответов.
- Правда.Что-то случилось?
- Когда 2 дня назад видела Ваши сторис сразу поняла состояние, в котором Вы сейчас. Даже сказала сама себе: чувствую, что Анна устала и "сказала нам лишнее"
- Отступая назад, иногда делаешь шаг вперед
- Береги себя красавица и лучше, конечно, меньше рассказывать о том, что делается на душе, ибо неизвестно в какие уши попадет информация и как ее используют. Завистников сейчас полно и вокруг поэтому никто, кроме тебя о тебе не позаботится.
Напомним, что ранее Анна Седокова заговорила об уколах красоты.