ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 17:35
Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Седкова старается быть с поклонниками максимально откровенной – она эмоционально делится личным и показывает свою жизнь в соцсетях как на ладони. Недавно артистка обескуражила правдой об отношениях с третьим мужем Янисом Тиммой, а теперь она встревожила новым щемящим признанием.

О личном Анна заговорили со страницы в Instagram.

Анна позирует в свободной темной футболке и черных велосипедках, на ногах – стильные замшевые казаки. Волосы артистка гладко зачесала назад и отдала предпочтение темной помаде.

"Отступая назад. После излишней откровенности всегда хочется спрятаться. После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце. После того, как уничтожил кого-то, всегда идешь в церковь молиться за здравие", – написала она.

Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном

Анна поделилась сокровенным (фото: instagram.com/annasedokova)

В разделе "сторис" она дала небольшое пояснение и объявила о том, то хочет взять временный таймаут в соцсетях.

"Я все чаще нестабильна. И не хочется быть на привязи у социальных сетей. Все чаще хочется никому ничего не отдавать.Круг сужается", - написала певица.

Хочется вырезать сердце: Седокова встревожила откровенными разговорами о личном

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Поклонники живо поинтересовались, что же заставило Анну написать столько откровенный и личный пост, но она оставила их вопросы без ответов.

  • Правда.Что-то случилось?
  • Когда 2 дня назад видела Ваши сторис сразу поняла состояние, в котором Вы сейчас. Даже сказала сама себе: чувствую, что Анна устала и "сказала нам лишнее"
  • Отступая назад, иногда делаешь шаг вперед
  • Береги себя красавица и лучше, конечно, меньше рассказывать о том, что делается на душе, ибо неизвестно в какие уши попадет информация и как ее используют. Завистников сейчас полно и вокруг поэтому никто, кроме тебя о тебе не позаботится.

Напомним, что ранее Анна Седокова заговорила об уколах красоты.

Читайте LITE в Google News
Анна Седокова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40: многие считаются полезными
Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40: многие считаются полезными