Пьяная в носках выбежала на улицу: Анна Седокова шокировала откровениями о ссорах с мужем

38-летняя украинская певица Анна Седокова уже год живет в третьем браке с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом в соцсетях кажется, будто у них все просто идеально - как оказалось, это не так. В честь выхода новой песни "Обезболил", посвященной супругу, артистка решилась впервые откровенно рассказать о ссорах и проблемах в отношениях с избранником.

На своей странице в Instagram она призналась, что у них бывают серьезные размолвки и что она даже пыталась уйти от Яниса.

По словам Анны, идеальных семей не бывает. А в ее случае играют роль и предыдущие неудачные отношения, из-за чего ей сложно поверить, что все может быть так хорошо и гладко. Просто она не выносила этого на публику.

"Я не знаю идеальных семей. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушёл от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где всё ровненько", - откровенно поделилась Седокова.

Анна Седокова рассказала о ссорах с мужем (фото: instagram.com/annasedokova)

Об этом она и написала новую песню, выразив свои чувства.



"А мне всё время надо сказать, копнуть, разобраться, выяснить, до…тся. И он скажет. Именно поэтому у песни "Обезболил" такой второй куплет. "Ночь, такси я пьяная сбегаю от тебя, монстры говорят во мне, им надо разрушать. Когда слишком хорошо и кажется фальшивым, я сажусь в такси и понимаю, как ошиблась", - отметила певица.

Анна вспомнила случай, как она ночью пьяная решила уйти от возлюбленного и выбежала на улицу без обуви. Однако Янис остановил ее и вернул домой, за что она сейчас ему безумно благодарна.



"Я помню. Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки. Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил", - призналась звезда.

Анна Седокова и Янис Тимма в браке уже год (фото: instagram.com/annasedokova)

По словам Седоковой, она учится жить спокойно и счастливо, но это непросто.



"О Боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей. Опилки. Я раньше умела писать песни только из боли. И 2 года не писала. Просто потому, что так сильно больно не было. Я училась жить счастливо. А это пи*дец как сложно…" - поделилась Анна.

Далее артистка рассказала о том, что для нее любовь и как она проявляется в их с Янисом отношениях.

Анна Седокова поразила откровениями о любви и семейной жизни (фото: instagram.com/annasedokova)