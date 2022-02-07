Хочу изменить двойные стандарты: звезда "Эйфории" Сидни Свини – о съемках в сексуальных сценах и любимом человеке

Сидни Свини многие запомнили по роли Кэсси в нашумевшем сериале "Эйфория". Но, оказывается, вовсе не эта роль принесла девушке любовь зрителей по всему миру.

Звезда "Белого лотоса" и "Эйфории" рассказала cosmopolitan.com о съемках в сексуальных сценах, любимом человеке и гламурной жизни, которая существует… только в соцсетях.

Когда-то сомневалась в себе (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

О начале актерской карьеры

"В школьные годы я много ходила по кастингам, мои родители даже переехали в Лос-Анджелес из-за меня... В те времена я была не самым уверенным в себе человеком. Я знала, что я хорошая актриса, но никто не верил в меня. Мне говорили похудеть или что мои волосы – не того цвета... Случайные вещи, которые заставляют вас задуматься: неужели я никогда не достигну своей мечты?".

О роли Кэсси

"Я не могу сказать, что согласна со всеми решениями Кэсси! Но я помню, как была девочкой-подростком и позволяла своему сердцу говорить громче, чем мой разум. Так что в чем-то я ее понимаю".

Прошла через самые сумасшедшие эмоциональные американские горки в "Эйфории" (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

О роли Оливии в "Белом лотосе"

"Именно роль в "Белом лотосе" стала для меня поворотной! Это совершенно новый уровень! Я не думаю, что такое большое количество людей изначально восприняли меня всерьез в "Эйфории", а вот после роли в "Белом лотосе" на меня вдруг обрушилось признание и народная любовь, меня назвали удивительной…. Я удивлялась, ведь я прошла через самые сумасшедшие эмоциональные американские горки в "Эйфории"…".

Об обнаженных сценах

"Знаете, я не ассоциирую себя с ними, это ведь просто работа. Когда меня отмечают в соцсетях в обнаженном виде Кэсси или Пиппы из "Вуайеристов", мне кажется, что я смотрю на их обнаженное тело, а не на обнаженное тело Сидни.

Когда мы снимаем одну из подобных сцен, это так технично и так не романтично! На тебя смотрят люди, между тобой прокладки, накладки на соски и странные стринги с наклейками на твоей заднице...

В работе над сексуальными сценами нет ничего романтичного (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Когда я впервые увидела "Вуайеристов", я начала сомневаться, не слишком ли откровенной я была. Я даже стала искать других знаменитостей, которые снимались в обнаженных сценах, чтобы немного себя взбодрить.

Есть часовые подборки всемирно известных актеров-мужчин с обнаженными сценами, которые получают похвалу и даже "Оскары" за эту работу. Но в тот момент, когда это делает женщина, это их унижает. Они не актрисы. Они просто снимают одежду, чтобы получить роль. Вот такие двойные стандарты, и я очень надеюсь, что смогу немного поучаствовать в том, чтобы это изменить".

Соцсети – совсем не то, что обычная жизнь (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

О соцсетях и гламурной жизни

"Иногда я чувствую вину за то, что миллионы людей неправильно воспринимают мою жизнь из-за соцсетей. Я хотела бы больше показывать свою обычную жизнь, чтобы все поняли: моя жизнь – далеко не всегда гламурна.

Но я не могу, потому что, во-первых, мне нравится моя конфиденциальность, я не хочу выставлять личное на показ, а во-вторых, социальные сети – это еще одна платформа для бизнеса. Делиться своей личной жизнью идет вразрез с целостностью бизнеса и бренда, который я пытаюсь создать.

Посты о ролях и моде – это еще не вся жизнь (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Что касается соцсетей, у меня есть формула, которой я стараюсь следовать. Я пощу свою работу, модные съемки, потому что, ради Бога, когда еще я буду так хорошо выглядеть? Ну и время от времени – что-то от себя".

О любимом человеке

"Я не встречаюсь с людьми, которые все время находятся в центре внимания: ни с актерами, ни с музыкантами, ничего подобного! Так я могу быть собой, обычной Сид.

В моей жизни есть люди, которые будут сражаться за меня и позволят мне быть на пьедестале и сиять, не заставляя меня думать: "О нет, я сияю слишком ярко, мне нужно отступить".

А вообще в партнере, любимом человеке я ищу лучшего друга. Мне нужен человек, с которым мне не скучно тусоваться 24/7. Мне нужен тот, с кем мы можем смеяться каждый божий день".

Нужен тот, с кем можно от души смеяться каждый божий день (фото: instagram.com/sydney_sweeney)