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Хочу змінити подвійні стандарти: зірка "Ейфорії" Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину

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Понеділок 07 лютого 2022 19:09
Хочу змінити подвійні стандарти: зірка "Ейфорії" Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину Чому чоловікам можна, а жінкам – ні? (фото: instagram.com/sydney_sweeney)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сідні Свіні глядачі запам'ятали по ролі Кессі в гучному серіалі "Ейфорія". Але, виявляється, зовсім не ця роль принесла дівчині любов прихильників по всьому світу.

Зірка "Білого лотоса та "Ейфорії " розповіла cosmopolitan.com про зйомки в сексуальних сценах, кохану людину і гламурне життя, яка існує... тільки в соцмережах.

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину

Колись сумнівалася в собі (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Про початок акторської кар'єри

"У шкільні роки я багато ходила по кастингах, мої батьки навіть переїхали в Лос-Анджелес через мене... У ті часи я була не найвпевненішою у собі людиною. Я знала, що я хороша актриса, але ніхто не вірив в мене. Мені говорили схуднути або що моє волосся не того кольору... Випадкові речі, які змушують вас задуматися: невже я ніколи не досягну своєї мрії?".

Про роль Кессі

"Я не можу сказати, що згодна з усіма рішеннями Кессі! Але я пам'ятаю, як була підлітком і дозволяла моєму серцю говорити голосніше, ніж мій розум. Тож у чомусь я її розумію".

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину

Пройшла через найбожевільніші емоційні американські гірки в "Ейфорії" (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Про роль Олівії в "Білому лотосі"

"Саме роль в "Білому лотосі" стала для мене поворотною! Це абсолютно новий рівень! Мало хто сприйняв мене всерйоз в "Ейфорії", а ось після ролі в "Білому лотосі" на мене раптом обрушилося визнання і народна любов, мене назвали дивовижною.... Я дивувалася, адже я пройшла через найбожевільніші емоційні американські гірки в "Ейфорії"...".

Про оголених сценах

"Знаєте, я не асоціюю себе з ними, це ж просто робота. Коли мене відзначають в соцмережах в оголеному вигляді Кессі або Піппи з "Вуайерістів", мені здається, що я дивлюся на їх оголене тіло, а не на оголене тіло Сідні.

Коли ми знімаємо одну з подібних сцен, це так технічно і так не романтично! На тебе дивляться люди, між тобою прокладки, накладки на соски і дивні стрінги з наклейками на твоїй дупі...

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину

У роботі над сексуальними сценами немає нічого романтичного (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Коли я вперше побачила "Вуайеристів", я почала сумніватися, чи не занадто відвертою я була. Я навіть стала шукати інших знаменитостей, які знімалися в оголених сценах, щоб трохи себе підбадьорити.

Є годинні добірки всесвітньо відомих акторів-чоловіків з оголеними сценами, які отримують похвалу і навіть "Оскари" за цю роботу. Але в той момент, коли це робить жінка, це їх принижує. Вони не актриси. Вони просто знімають одяг, щоб отримати роль. Ось такі подвійні стандарти, і я дуже сподіваюся, що зможу трохи взяти участь в тому, щоб це змінити".

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людинуСоцмережі зовсім не те, що звичайне життя (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Про соціальні мережі та гламурне життя

"Іноді я відчуваю провину за те, що мільйони людей неправильно сприймають мене через соцмережі. Я хотіла б більше показувати своє звичайне життя, щоб всі зрозуміли: моє життя – далеко не завжди гламурне.

Але я не можу, тому що, по-перше, мені подобається моя конфіденційність, я не хочу виставляти особисте на показ, а по-друге, соціальні мережі – це ще одна платформа для бізнесу. Ділитися своїм особистим життям йде врозріз з цілісністю бізнесу і бренду, який я намагаюся створити.

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людину

Пости про ролі і моду - це ще не все життя (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Що стосується соцмереж, у мене є формула, якою я намагаюся слідувати. Я пощу свою роботу, зйомки та фотосети, тому що, заради Бога, коли ще я буду так добре виглядати? Ну і час від часу – щось від себе".

Про кохану людину

"Я не зустрічаюся з людьми, які весь час знаходяться в центрі уваги: ні з акторами, ні з музикантами, нічого подібного! Так я можу бути собою, звичайною Сід.

У моєму житті є люди, які будуть боротися за мене і дозволять мені бути на п'єдесталі і сяяти, не змушуючи мене думати: "О ні, я сяю занадто яскраво, мені потрібно відступити".

А взагалі в партнері, коханій людині я шукаю кращого друга. Мені потрібна людина, з якою мені не нудно тусуватися 24/7. Мені потрібен той, з ким ми можемо сміятися кожен божий день".

Хочу змінити подвійні стандарти: зірка &quot;Ейфорії&quot; Сідні Свіні – про зйомки в сексуальних сценах і кохану людинуПотрібен той, з ким можна від душі сміятися кожен божий день (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

Раніше телеведучий Руслан Сенечкін розповів, яку жінку він бачить поруч з собою.

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