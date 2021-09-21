Не хочу красиво стареть: Анна Седокова объяснила, почему делает "уколы красоты"

На подобные размышления Анну натолкнула фотография двух голливудских актрис, отказавшихся от каких-либо манипуляций с лицом для предотвращения старения, и Седокова отметила, что ей потребовалась смелость, чтобы заявить об этом.

"Я не хочу красиво стареть. Извините. По дороге к косметологу увидела новое фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор. И я сейчас наберусь духа и все же это напишу. Лицо Кэмерон, ее глаза и лоб, все было в .. морщинах. Фух, сказала. Прочитала несколько статей на тему того, что она отказалась от инъекций и не хочет выглядеть как в молодости. Подумала, насколько нужно быть уверенной в себе, чтобы принять такое решение. Я ей восхищаюсь. Она прекрасна! Есть и будет. Но это же невероятно сложно", - написала певица.

Анна Седокова не хочет выглядеть, как Кэмерон Диас (фото: instagram.com/annasedokova)

Исполнительница отметила, что ее постоянно сравнивают с тем, как она выглядела 10 или даже больше лет назад, однако невозможно выглядеть так же хорошо без различных процедур.

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"Вы представляете, она каждый день встречает людей, которые ее постоянно сравнивают с версией 2000 года. Ведь фильмы так просто взять и пересмотреть сейчас. А вот молодость не пересмотришь. Но я к чему все это. Иногда люди покрикивают в мой адрес: А раньше было лучше! Вот я вас помню в 2002 году, вы была такая лапочка, вся натуральная и естественная. В 2002 мне было 20. А сейчас нет. И я не хочу принимать свои морщины, как часть себя. Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты и мне не стыдно", - заявила Седокова.

Анна Седокова регулярно делает уколы красоты у косметолога (фото: instagram.com/annasedokova)

По словам звезды, она будет счастлива, когда в очередной раз отправится к косметологу, но не потому, что боится старости.

"И хотя об этом не принято говорить, я сейчас поеду к косметологу и буду счастлива. Уж простите меня за мою не натуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому что я боюсь старости. Я не из пугливых. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить! А женщины имеют право быть любыми. И мужчины кстати тоже. И честно сказать, с ботоксом мне намного легче себя принимать такой, как я есть", - призналась Анна.