Хочу сыграть красавицу: Виталина Библив - о возрастных ролях и интернет-зависимости

Актриса рассказала, легко ли играть в ситкоме, как она относится к соцсетям и марафонам, а также поделилась, какой опыт получает, когда играет героинь старше себя.

Виталина, какие впечатления у вас были после прочтения сценария "Люся Интерн"? Что сразу вызвало интерес?

Не кривя душой, могу сказать, что мне понравился сценарий. Когда я стала его читать, обратила внимание на то, что диалоги в нем легкие и веселые, юмор не притянут за уши. А что касается моей героини по прозвищу Рупор, то большое спасибо сценаристу Елене Пшеничной: она тонко подметила острохарактерность всех наших старших медсестер, которые работают в больницах.

Легко ли сниматься в ситкоме?

Это кажется, что легко, но на самом деле ситком - очень сложный жанр. Его надо уметь чувствовать и тонко импровизировать, чтобы не перетянуть одеяло на себя. Дать возможность партнеру легко отыграть шутку - это ведь тоже очень важно. Как сказал персонаж Назара Заднепровского: "Я зашел, а шутка не зашла".

Время от времени каждый из нас начинает новую жизнь с понедельника, после дня рождения, с Нового года. Когда у вас в последнее время произошло нечто подобное и с чем было связано?

Я думала, что начну что-то новое на карантине, но меня не хватило ненадолго. Я пыталась заниматься йогой, учила итальянский язык для детей. Дело в том, что я воспринимаю язык, как дети: мне нужны картинки и мультики. (Улыбнулась). Но потом карантин закончился, снова появилась работа, и все ушло на второй план. Поэтому из всех моих начинаний только одно увенчалось успехом: я прохожу один раз в три месяца программу Анны Бурнышевой.

С чем это связано?

Однажды я пришла к ней на программу, очень хорошо похудела и теперь продолжаю на регулярной основе. У нас холодные души, планка, правильное питание, насколько это возможно во время съемочного режима.

Честно говоря, я вообще не люблю марафоны. И когда меня начинают отмечать в челленджах, то просто сатанею. (Смеется). Меня ведь при этом не спрашивают: хочу я участвовать в нем или нет. Но когда человек отказывается, то о нем складывается плохое мнение. А принимать эстафету - нет желания. Если мне захочется прочитать стихотворение, облиться ледяной водой или пожертвовать деньги, я об этом не кричу, просто делаю и не устраиваю из своего поступка челлендж.

Виталина Библив в новой роли (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Вы не любите делать что-то напоказ. Тогда как вы относитесь к соцсетям, где предостаточно таких публикаций?

Я не активный пользователь соцсетей, могу выставить фото или опубликовать пост 1-2 раза в неделю. У меня нет интернет-зависимости. Я не делаю сториз о том, как встала, поела, что сейчас левой рукой открываю правую дверь. (Улыбнулась). Может, кому-то это интересно и приносит удовольствие - пожалуйста! Но без меня.

Вам нередко дают роли женщин, которые старше вас. Почему нет ролей, где вы такая, какая в жизни: хулиганистый стиль одежды, длинные красивые волосы, смех, юмор?

Это уже вопрос не ко мне. Я всем говорю: "Ребята, пока еще могу! Дайте мне сыграть молодуху, красавицу!" (Смеется).

Такие роли взрослых женщин как-то влияют на ваше поведение и мироощущение? Вы ведь входите в образ женщин старше вас и видите все немного иначе или нет?

На самом деле это такое счастье! Примерно 5 лет назад я играла героиню лет 55-ти, у которой внучке 12 лет. Мне тогда было 36 лет, но это очень классный актерский тренаж и прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, какая ты можешь быть в этом возрасте.

Хотя я не очень люблю, когда молодые люди изображают старушек. Ведь нужно тоже найти грань, чтобы не уйти в карикатурность, и чтобы тебе поверили. И еще нужно добавить грусти и опыта во взгляде.

Виталина Библив готова играть красавиц (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Когда вы играете женщин в возрасте, то вам веришь, хотя вы намного младше своих героинь. Из вашего ответа становится понятно, что вы смотрите на себя со стороны.

Допустим, меня загримировали, а я смотрю на себя в зеркало и понимаю: "Это же моя бабушка" или "Мамина сестра - тетя Оля". И я вспоминаю, как они ходят, как бабушка складывала ручки. И все само как-то приходит. Раз режиссеры дают мне сыграть таких персонажей, значит, доверяют. Значит, я могу.

Что бы вы сказали себе 18-летней?

Ты будешь крутой чувихой! (Рассмеялась). У тебя еще вся жизнь впереди! И все, что ты сделаешь, достигнешь этого сама. Да, будет больно, придется набивать шишки, временами разочаровываться, но все равно ты сможешь победить и пройти этот путь достойно. Так что грудь вперед, хвост пистолетом и побежала!