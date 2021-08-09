"Люся Интерн": всплыла дата премьеры суперкомедийного сериала с Риммой Зюбиной (фото)

О чем этот сериал и почему его так ждали - читайте в нашем материале ниже.

О чем сериал "Люся Интерн"

Зрителей ждет захватывающая история Люси Жук, которая, после ухода мужа к молодой любовнице, решила в 50 лет кардинально изменить свою жизнь.

"Есть типаж женщин, которые не комплексуют по поводу возраста. У таких людей состояние души одного какого-то зависшего периода. И вот Люся - одна из них. Учитывая ее ситуацию, можно было бы лечь на диван, рыдать, страдать и начать… выпивать. К сожалению, очень часто женщины именно так и поступают. Они думают, что если у них нет отношений и с работой не сложилось, то уже трудно найти стимул и выкарабкаться из этой ситуации", - комментирует Зюбина.

Фото со съемочной площадки (фото: пресс-служба канала "Украина")

Но героиня ситкома даже не думает впадать в депрессию, раскисать и жаловаться на обстоятельства. У нее есть мечта - пройти интернатуру, которую она не успела закончить много лет назад. Однако оказавшись в стенах больницы, Люся и другие интерны попадают в самые непредсказуемые ситуации.

"Я так соскучилась по комедиям! И в сериале "Люся Интерн" мне дали волю по-актерскому развернуться. К тому же у меня острохарактерная роль", - признается актриса.

В сериале действительно много забавных сцен. Например, главная медсестра по прозвищу Рупор, которую сыграла Виталина Библив, влюбленная в телеведущего Алексея Суханова. И так получилось, что он оказался в ее отделении и даже в одной постели с ней!

Фото со съемочной площадки (фото: пресс-служба канала "Украина")

Не обошлось в сериале и без остроумного юмора ведущего канала "Украина" Владимира Остапчука. Только кого он сыграл в "Люся Интерн" и с кем именно оказался в роскошном ресторане, станет известно в одной из серий.

Интересно, что хотя главные герои ситкома - медики, в сериале нет нотаций по поводу медицины, он больше о жизни и об отношениях.

Фото со съемочной площадки (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кто снимался в сериале

В ситкоме можно будет увидеть многих известных украинских актеров, среди которых в частности Слава Красовская, Кирилл Бин, Александр Попов, Павел Кружнов, Ярослав Шахторин, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и другие.

Режиссерами сериала выступили Максим Литвинов и Алексей Даруга.