"Холостячка 2" Огневич заговорила о личной жизни и сделала признание о себе: все остальное – не мое

Главная холостячка страны Злата Огневич все еще выбирает того единственного, который станет ее избранником. После десятого выпуска реалити участников осталось трое – Дмитрий Шевченко, Максим Тарапата и Андрей Задворный, которым предстоит знакомство с родителями певицы.

А пока Злата приняла участие в первом выпуске кулинарного шоу " Готуємо із Zernari " вместе с ведущей Елизаветой Глинской и рассказала о гастро-пристрастиях, хозяйственности и мечтах о любимом мужчине.

"Новый год для меня особенный праздник. И я всегда под Новый год загадывала желания, которые касаются личной жизни. Весь декабрь для меня какой-то волшебный. Я в том году себе загадала встретить любимого мужчину", - заинтриговала Злата.

Она призналась, что любит готовить завтраки для любимого мужчины, друзей, гостей и родителей, которые могут к ней нагрянуть.

Под Новый год Огневич загадала встретить свою судьбу (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Все остальное – не мое, а утром у меня появляется какое-то вдохновение. Я люблю полезные штучки: тосты с авокадо, люблю гречневый хлеб, засушиваю его в духовке, перед тем, как сделать авокадо-тост. Кашки… Это может льняная каша на кокосовом молоке с манго, бананами, немножко мяты, орешки туда положить", - рассказала холостячка.

Артистка не употребляет молочные продукты, исключение – пармезан. Певца напоминает, что она вегетарианка и мясо не ест.

Злата покупает заготовки, ведь времени на приготовление блюд у нее в обрез. Она признает, что медитируя на раскрытие женственности, всегда готовит выпечку – именно так у нее откликается ее женская суть.

В детстве певица обожала эклеры, которые мама ей всегда готовила на праздники. Любимое блюдо – картошка с белыми грибами и солениями: огурцами и помидорами.

Злата называет себя "настоящим гастроохоником", ведь в Киеве она знает все заведения и места, где можно купить самые вкусные продукты и блюда.

Также певица вспомнила о необычном путшествии с кулинарными нотками. В Бангкоке она увидела как на огромном вертеле жарили большого крокодила. Мясо крокодила звезда пробовала лет 8-10 лет назад и сравнила его с куриным со сладковатым привкусом. Бесстрашная звездная гурманка пробовала личинки. "Кстати, это вкусно", – призналась Злата.